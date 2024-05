Minuto a minuto: confira a cobertura em tempo real da tragédia das chuvas no RS

O Rio Grande do Sul vive o que o governador Eduardo Leite classificou como "cenário de guerra" em razão das chuvas intensas e incessantes que caem no Estado desde a madrugada de segunda-feira (29). Confira a cobertura em tempo real do Jornal do Comércio com as principais informações a respeito da tragédia climática que assola o RS.

Sexta-feira, 3 de maio

18h28min - Moradores ilhados são resgatados de enchente histórica em Porto Alegre

A enchente histórica que atinge Porto Alegre deixou muitas pessoas ilhadas no Bairro Arquipélago. Na tarde desta sexta-feira (3), Exército, Bombeiros e Defesa Civil, além de voluntários, atuavam no resgate de moradores, que eram levados em embarcações até a Usina do Gasômetro para primeiros atendimentos.

18h15min - Possível rompimento do Dique do Arroio Feijó

O prefeito Sebastião Melo deixou a live de atualização do governo do estado antes da hora, na tarde desta sexta-feira. Segundo a assessoria, ele está em deslocamento para a verificação de um possível rompimento do Dique do Arroio Feijó, no bairro Sarandi.

17h51min - Número de mortos em decorrência das chuvas no RS sobe para 39

O total de óbitos, até o momento, chega a 39. Outras 74 pessoas estão feridas e 68 ainda estão desaparecidas, segundo informa a Defesa Civil do Estado. O número de municípios afetados é de 265, com 8,1 mil pessoas em abrigos e 24 mil pessoas desalojadas.

Ainda vai demorar para o Rio Grande do Sul dimensionar o tamanho das perdas na lavoura de arroz em função das chuvas que e das cheias dos cursos d’água nos últimos dias. Produtores e técnicos sequer conseguem acessar as áreas ainda não colhidas, porque boa parte está submersa.

As águas do Guaíba já atingem a marca de 4,58m, segundo última medição divulgada pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul (Sema), às 15h. A marca se aproxima da registrada na histórica cheia de 1941, quando o Guaíba chegou a 4,76m.

A rede Havan projeta prejuízo de R$ 20 milhões a R$ 30 milhões com a loja quase submersa nas águas do rio Taquari, em Lajeado, na região do Vale do Taquari. O presidente da rede, Luciano Hang, deslocou helicópteros da empresa para a região nesta sexta-feira (3).

16h37min - Gravataí cria abrigo em escola para pessoas atingidas pela chuva

Uma ação conjunta das secretarias de Educação, Assistência Social, Serviços Urbanos, Meio Ambiente, Segurança Pública e Mobilidade Urbana está reunindo esforços para atender as famílias que precisaram deixar as casas na Vila Rica, próximo às ruas Lagoa Formosa, Chuí, do Sucesso e Pinhal, em Gravataí. Os moradores da localidade, que fica às margens do arroio Barnabé, estão sendo encaminhados para a Escola Professora Olenca Valente e recebendo todo o apoio e serviços de acolhimento do setor de assistência social.

16h35min - Portos de Pelotas e Rio Grande seguem com operação

Nos portos de Rio Grande e Pelotas, apesar dos recentes eventos climáticos, as operações continuam normais, no entanto, no complexo de Porto Alegre, diante do crescente nível das águas do Guaíba, todas as atividades foram suspensas na quarta-feira (1). A área foi evacuada preventivamente e equipamentos essenciais foram elevados para minimizar danos e perdas.

16h30min - Nestlé comunica que centro de distribuição na RMPA está fora de operação

Uma das gigantes de alimentos no mundo, a Nestlé, enviou comunicado a varejistas do setor de supermercados no Rio Grande do Sul informando que o centro de distribuição que a companhia tem em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre, está paralisado devido às chuvas. No mesmo complexo, fica o CD da Amazon.

A cidade de São Gabriel contabiliza os estragos causados pelas chuvas. Cerca de 400 casas foram atingidas no município. Ao todo, são 1.700 moradores com as residências alagadas. A prefeitura contabiliza 50 pessoas no abrigo municipal e outras dezenas em casas de amigos e familiares, conforme levantamento.

15h46min - Polo Petroquímico de Triunfo para parcialmente devido às chuvas

As recentes chuvas também afetaram um dos principais “motores” da economia gaúcha: o Polo Petroquímico de Triunfo. Em nota, a Braskem, maior empresa do complexo, detalha que “devido aos eventos climáticos extremos que estamos sofrendo no nosso Estado nos últimos dias, com fortes chuvas, alagamento e bloqueio de estradas, o que tem provocado impacto no fornecimento de insumos, demos início desde a manhã desta sexta-feira (3) numa ação preventiva que envolve a parada de algumas de nossas plantas situadas no Polo Petroquímico de Triunfo”.

O Concurso Nacional Unificado (CNU), previsto para acontecer no próximo domingo (05), será adiado. A nova data será definida "assim que houver condições climáticas e logísticas de aplicação da prova em todo o território nacional".

15h33min - Gerdau interrompe operações em duas unidades gaúchas devido às chuvas

A Gerdau suspendeu as operações siderúrgicas nas unidades de Charqueadas e Riograndense, em Sapucaia do Sul, em função das fortes chuvas que têm atingido o Rio Grande do Sul desde o último domingo (28).

A ligação entre Lajeado e Estrela, no Vale do Taquari, pela BR-386 ficou completamente submersa por conta do volume de água no Rio Taquari, que chegou a cota superior a 34 metros na quinta-feira (2). Com o recuo recente - na medição das 14h, em Estrela, o volume estava em 30,06m - a ponte que une os municípios 'reapareceu', com um cenário de guerra.

O município de Agudo, na região central do Rio Grande do Sul, está realizando resgates na parte alta da cidade nesta sexta-feira (3). Entre os socorridos, estão quatro gestantes que foram encaminhadas de helicóptero para hospital em Santa Maria. A prefeitura confirmou que os resgates seguem acontecendo na região.

14h52min - Edição 2024 da Noite dos Museus é adiada para setembro em decorrência da emergência climática

Programada para o próximo dia 18, a oitava edição do evento cultural Noite dos Museus foi adiado para 14 de setembro. A decisão leva em conta o impacto das fortes chuvas sobre Porto Alegre e o Estado, incluindo o risco crescente de alagamentos no Centro Histórico da Capital, onde as atividades da Noite dos Museus se concentram.

14h47min - Situação da barragem da hidrelétrica de 14 de Julho é estável

A barragem da hidrelétrica 14 de Julho amanheceu nesta sexta-feira (3) em situação estável, sem alterações desde o rompimento parcial ocorrido na tarde da quinta-feira (2). As informações são da Companhia Energética Rio das Antas (Ceran), responsável pelo complexo.

14h27min - CEEE Equatorial desligará redes elétricas no Centro de Porto Alegre

A CEEE Equatorial informou no começo da tarde desta sexta-feira (3) que, por questões de segurança da população, realizará o desligamento de redes de distribuição no Centro Histórico de Porto Alegre, no polígono que abrange trechos das avenidas Mauá, Borges de Medeiros e Independência, assim como a Rua Riachuelo e a Estação Rodoviária. Cerca de 4 mil clientes serão atingidos.

14h14min - Melo faz balanço sobre as ações a situação de Porto Alegre diante do excesso de chuva

“Tristemente, venho informar que a situação da cidade vai piorar”. Com esta sentença, o prefeito Sebastião Melo, iniciou a coletiva de imprensa convocada para a manhã desta sexta-feira, no Centro Integrado de Comando de Porto Alegre (Ceic), na Capital.

14h06min - Governador do RS e prefeito de Porto Alegre alertam para inundações na Capital

Em transmissão realizada no início da tarde desta sexta-feira (03), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), pediram para que as pessoas que vivem próximas às barreiras de proteção contra as enchentes do Guaíba ou às margens do lago, deixem suas casas.

13h46min - Novo Hamburgo fica sem abastecimento de água por tempo indeterminado

Em razão da elevação do Rio dos Sinos, a Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo informou que precisou desligar as bombas de captação de água junto nesta sexta-feira (3). Com isso, a cidade está sem abastecimento por tempo indeterminado.

13h46min - Falta de água afeta 377 mil domicílios da Corsan

Até o início da tarde desta sexta-feira (3), pelo menos 377 mil clientes seguem sem fornecimento de água pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), distribuídos em 45 municípios. As informações foram divulgadas pelo Centro de Operações Integradas (COI) do órgão.

Dificuldades no suprimento de carne, água e hortigranjeiros e ainda filas dentro e fora de supermercados, além de varejistas do setor com lojas fechadas devido a inundações. O cenário do setor piorou nesta sexta-feira (3). A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) confirma, a partir de relatos de varejistas de diversos pontos do Estado, que o desabastecimento já é realidade.

13h44min - Número de mortos em decorrência das chuvas no RS sobe para 37

A Defesa Civil estadual do Rio Grande do Sul divulgou, às 13h, uma atualização sobre o número de mortos em decorrência das chuvas no Estado. O total, até o momento, chega a 37. Outras 74 pessoas estão feridas e 74 ainda estão desaparecidas, segundo o órgão.

Prefeitura de Novo Hamburgo evacua áreas próximas ao Rio dos Sinos 13h26min -

Após se reunir com a equipe técnica da prefeitura de Novo Hamburgo, a prefeita Fátima Daudt determinou a evacuação dos moradores da Vila Palmeira, no bairro Santo Afonso, em razão do risco iminente de transbordamento do dique, que represa o Rio dos Sinos.

13h20min - ATUALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL: A Defesa Civil estadual atualizou há pouco os números da tragédia climática no Rio Grande do Sul. O número de óbitos subiu para 37. São 235 muniípios afetados, com 23.598 pessoas desalojadas. Um total de 74 pessoas estão desaparecidas, e outras 74 apresentaram ferimentos. São 7.949 pessoas em abrigos, de um total de 351.639 pessoas afetadas pelas fortes chuvas.

13h16min - Ponte do Guaíba e vias de Porto Alegre são bloqueadas em razão dos alagamentos

Com o bloqueio da ponte do Guaíba e de algumas ruas e avenidas de Porto Alegre em razão dos alagamentos, a manhã de sexta-feira (3) virou um caos. Os motoristas enfrentaram longos congestionamentos e tiveram que ter paciência para circular na Capital.

A corrida a supermercados para fazer estoques em meio à chuvas e impactos para a rotina das moradores, situação que gera preocupação e alerta da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), gera falta momentânea de itens como água mineral em redes. Em Porto Alegre, relatos de consumidores indicam que o produto falta em algumas lojas.

13h07min - Rompimento de comporta na Sertório provoca mais alagamentos no 4º Distrito

Com o rompimento do Portão 14 do muro de contenção da Av. Mauá, o centro de Porto Alegre está sendo esvaziado na manhã desta sexta-feira (3). Em coletiva de imprensa, o prefeito Sebastião Melo anunciou que a comporta avariada fica na altura da rua João Moreira Maciel com a Av. Sertório e as águas podem chegar até o 4º Distrito, na área do DC Navegantes.

Casa de bombas na avenida Mauá transborda 12h54min -

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que o nível do canal de expurgo da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) da avenida Mauá, próximo ao Tribunal de Contas, está elevado e retornando para o Centro, na manhã desta sexta-feira (3).

Pop Center fecha no Centro de Porto Alegre devido à inundação 12h50min -

O comércio do Centro de Porto Alegre progressivamente vai fechando devido às condições do clima. Em nota, o Pop Center comunicou, em nota, no fim da manhã desta sexta-feira (3), que deixou de operar temporariamente "devido às condições climáticas". São mais de 600 lojistas no complexo que deve ficar fechado até domingo (5).

A sexta-feira (3) amanheceu com uma imagem simbólica do momento de alerta vivido na Região Metropolitana de Porto Alegre a partir da cheia histórica do Guaíba. Os dois sentidos da ponte sobre o Rio Gravataí, que dá acesso a Cachoeirinha e a separa da Avenida Assis Brasil, na zona norte da Capital, estavam bloqueados pela água, que avançou sobre as pistas.

Bloqueada na quinta-feira (2) por precaução, em virtude do nível das águas, a ponte da ERS-239, em Taquara, foi liberada para o trânsito na manhã desta sexta-feira (3). Técnicos da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) fizeram uma avaliação da estrutura, verificando que não havia danos nas cabeceiras da ponte, uma das principais ligações entre o Vale do Sinos, Serra e Litoral. O nível do Rio Paranhana baixou durante a noite e madrugada passadas, permitindo que muitas residências pudessem ser acessadas.

12h40min - ROMPIMENTO DE COMPORTA: O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa o rompimento da comporta de número 14, localizada na avenida João Antônio Maciel, próxima do acesso à avenida Sertório. A água está indo em direção à avenida Voluntários da Pátria e ao Centro Histórico da cidade. Com a força da água, o portão de ferro, que estava chumbado e isolado com sacos de areia, não aguentou e acabou abrindo, fazendo com que a água se direcione pela avenida Sertório e região.

A ponte sobre o Km 107 no entroncamento das BR 290 e 116 tem risco iminente de cair no viaduto de acesso a Eldorado. O alerta foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no final da manhã desta sexta-feira (3).

12h28min - Governo do RS cria gabinete para apoiar empreendedores afetados pela chuva

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado (Sedec) do Estado instaurou, nesta quinta-feira (2), o Gabinete de Apoio ao Empreendedor, que irá tratar sobre os impactos no setor empresarial causados pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. O grupo irá levantar os efeitos dos temporais nas micro, pequenas, médias e grandes empresas. O comitê terá a participação da Secretaria da Fazenda (Sefaz), instituições financeiras e entidades representativas de empresas.

Após quatro dias de chuva, com um acumulado de 370mm, a prefeitura de Gravataí continua trabalhando para atender a população atingida. Até o momento, o município conta com 389 desabrigados e 450 desalojados. O Rio Gravataí está com 5,68m, mais de 2m acima do normal.

12h15min - Pontes do Guaíba fechadas! O superintendente do Dnit no RS, Hiratan Pinheiroda Silva, comunicou há pouco que as duas pontes do Guaíba foram fechadas para o trânsito de veículos. Apenas a ponte nova seguirá aberta para uso emergencial em caso de saúde, de transporte de combustível e para as equipes da CEEE Equatorial.

12h08min - VÍDEO: veja imagens da tragédia climática que atingiu o RS nesta semana

12h - Prefeitura de Canoas pede que moradores do bairro Mathias Velho saiam de casa

A prefeitura de Canoas está alertando a população que reside nas proximidades da Casa de Bombas 6, da rua Martin Luther King até as redondezas da EMEF Thiago Würth, no bairro Mathias Velho, para que deixem suas casas imediatamente.

"Tem de ter calma e serenidade. O consumidor deve fazer a sua parte." O apelo foi feito pelo presidente do Sulpetro, sindicato das revendedoras do setor, João Carlos Dal'Acqua, nesta sexta-feira (3) para evitar desabastecimento de postos de combustíveis.

As condições climáticas e consequentes enchentes que envolvem diversos municípios do Rio Grande do Sul levaram ao adiamento do show Metallica symphonic tribute, que estava agendado para domingo (5), no Salão de Atos da PUC-RS. O evento foi transferido para às 20h do dia 3 de novembro.

Pelo menos 277 mil pontos ainda estão sem luz no RS 11h21min -

Cerca de 277 mil gaúchos seguem sem luz nesta sexta-feira (3) em decorrência dos problemas causados pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Até o momento, são 17 mil desalojados e 31 mortes confirmadas pela Defesa Civil estadual.

Mercado Público de Porto Alegre fecha devido a cheias no Centro 11h06min -

A ordem da Defesa Civil foi de fechar o comércio no Centro. Lojistas já seguiram a orientação, com reforço de SindilojasPOA e CDL Porto Alegre para que os estabelecimentos não funcionem até a água recuar. O Mercado Público, um dos principais complexos no Centro, também fechou por volta das 10h desta sexta-feira (3).

11h04min - Show de Carlinhos Carneiro em homenagem aos 25 anos da Bidê ou Balde é transferido por conta das fortes chuvas no Estado

Em virtude das fortes chuvas desta semana e do estado de calamidade no Rio Grande do Sul, o show do cantor e compositor Carlinhos Carneiro em homenagem aos 25 anos da Bidê ou Balde - previsto para esta sexta-feira (3) - foi adiado. Segundo a produção do evento, a apresentação, que estava marcada para acontecer no Espaço Marin (rua Professora Cecy Cordeiro Thofehrn, 413), foi transferida para o dia 12 (domingo), às 21h30min.

Acesso a Cachoeirinha é bloqueado devido a cheias do Guaíba e Rio Gravataí 10h54min -

Com mais de 120 famílias já desalojadas, Cachoeirinha, na Região Metropolitana, amanheceu nesta sexta-feira (3) com o principal acesso a Porto Alegre, pela ponte que separa o município da Avenida Assis Brasil, completamente bloqueado pela cheia do Rio Gravataí.

10h27min - Unidades do Tudo Fácil em Porto Alegre suspendem atendimento

As três unidades do Tudo Fácil em Porto suspenderam o atendimento nesta sexta-feira (3) devido aos alagamentos causados pela chuva e elevação do Guaíba, que já chegou a algumas ruas do Centro Histórico. Entidades do varejo orientam os lojistas que não abram hoje.

Em razão do recente Decreto Municipal, divulgado na noite desta quinta-feira (2), que classifica o desastre climático que atinge Porto Alegre como de grande intensidade, a Opinião Produtora – em comum acordo com a RRany Produtora – decidiu adiar os shows do Roupa Nova, previstos para ocorrer nesta sexta-feira (3) e no sábado (4) no Araújo Vianna.

10h13min - Clubes se mobilizam para arrecadar doações aos atingidos pela chuva no RS

Em calamidade pública devido às fortes chuvas, o Rio Grande do Sul se mobiliza de diferentes formas para auxiliar às pessoas afetadas, incluindo o setor esportivo.

10h11min - Cobrança de pedágio é interrompida em seis praças de rodovias do RS

Em virtude das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) suspendeu, nesta sexta-feira (3), a cobrança de pedágio em seis praças: Três Coroas, na ERS-115, em Gramado e São Francisco de Paula, na ERS-235, em Cruzeiro do Sul e Boa Vista do Sul, na RSC-453, e em Encantado, na ERS-130.

10h01min - Abrigo temporário do Pepsi on Stage será transferido para o bairro Partenon

A prefeitura de Porto Alegre vai desativar o abrigo temporário instalado no Pepsi on Stage e remover os abrigados para outro local. Um novo abrigo está sendo montado na Academia de Polícia Militar, no bairro Partenon, onde serão realocadas as 346 pessoas que, atualmente, estão no Pepsi on Stage.

O comércio no Centro de Porto Alegre não deve abrir devido às cheias. Esta é a orientação das entidades lojistas diante da orientação da Defesa Civil. "A sugestão é fechar, seguindo a orientação da Defesa Civil", disse o presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva. "Não abra, não abra", reforçou o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva.

9h28min - RS tem 17 mil pessoas desalojadas e 31 mortes confirmadas em função das chuvas

O Rio Grande do Sul tem mais de 17 mil pessoas desalojadas em virtude das fortes chuvas que atingem o Estado nesta semana. De acordo com novo boletim da Defesa Civil, divulgado às 9h desta sexta-feira (3), 31 mortes foram confirmadas e 74 pessoas seguem desaparecidas.

O acesso principal aos boxes da Estação Rodoviária de Porto Alegre está bloqueado em função do alagamento da estrutura. Mais de 30 permissionários tiveram que fechar seus estabelecimentos em razão do alagamento do setor por volta das 4h desta sexta-feira (3).

A EPTC bloqueou na manhã desta sexta-feira (3) os acessos pela BR-290 nas duas pontes do Guaíba. O trajeto para a zona Sul do Estado deve ser feito via BR-448 e Tabaí/Canoas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ponte antiga foi bloqueada porque há água no acesso no sentido interior à Porto Alegre.

O avanço da água no bairro Tristeza, na Zona Sul de Porto Alegre, tem surpreendido moradores. Na tarde desta quinta-feira (2), a chuva histórica que atingiu o Rio Grande do Sul fazia com que a água começasse a entrar na rua Doutor Armando Barbedo, mas a sexta (3) iniciou com outro cenário.

8h40min - Faixa de areia de Ipanema fica encoberta e água avança para avenida Guaíba

A faixa de areia da praia de Ipanema, na Zona Sul de Porto Alegre, já está totalmente encoberta pela água na manhã desta sexta-feira (3). Com ondas, o Guaíba avança pela calçada e começa a alagar a via em frente à orla. Com o cenário incomum, pássaros aproveitam o volume de água para nadar.

A programação artística do Theatro São Pedro foi suspensa nesta quinta-feira (2) até domingo (5), por conta do impacto das chuvas no Estado. A previsão de continuidade do mau tempo foi motivo de outros cancelamentos e adiamentos de espetáculos, shows, e eventos em diversos municípios do Rio Grande do Sul, incluindo a Capital.

A Orla do Guaíba de Porto Alegre amanheceu totalmente debaixo d’água. Com isso, a maior pista de skate da América Latina virou uma piscina gigante. O avanço do nível foi rápido durante a noite, pois nesta quinta-feira (2) ainda não havia alagamento na área.

8h17min - Entrada de Porto Alegre fica prejudicada com alagamentos na Castelo Branco e Mauá

O acesso ao Centro de Porto Alegre para quem vem pela Avenida Castelo Branco foi bloqueado pela EPTC na manhã desta sexta-feira (3). Uma casa de bombas do Dmae transbordou próximo ao Camelódro provocando alagamentos de vias na região. Agentes da EPTC orientam os motoristas e ônibus a desviarem.

No Rio Grande do Sul, a chuva deve aliviar em grande parte das regiões ao longo desta sexta-feira (3). O sol aparece e a temperatura esfria em municípios da Zona Sul, Campanha e parte do Oeste do Estado. Na faixa Norte, a instabilidade irá persistir e poderá voltar a chover forte, sobretudo, em áreas próximas a divisa com Santa Catarina. O sábado poderá ter eventos de chuva forte na faixa Norte do RS e agravar a situação das inundações e dos escorregamentos.

Quinta-feira, 2 de maio

Balanço da Defesa Civil divulgado na noite desta quinta-feira (2) atualiza para 154 a lista de municípios afetados pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o último fim de semana. Até às 19h, 4.645 pessoas estavam em abrigos e 10.242 desalojadas. Ao todo, foram registrados 29 óbitos e 60 desaparecimentos pelos números oficiais.

18h32min - Encruzilhada do Sul decreta situação de emergência

A cidade de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, decretou situação de emergência, nesta quinta-feira (2). Dados apurados pela Defesa Civil apontam que 7 mil pessoas foram atingidas direta ou indiretamente pela situação climática, mas já em segurança. Ao menos cinco foram desalojadas e realocadas em casas de parentes, 15 famílias estão em aluguel social e outras 15 necessitam de reparos em suas residências.

18h18min - Guaíba tem nova cheia histórica e já inunda área do Cais Mauá em Porto Alegre

O nível do Guaíba aumenta rapidamente desde o início desta quinta-feira. Em mais uma cheia histórica, já inundou a área dos armazéns do Cais Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre. As águas são contidas pelo Muro da Mauá – a prefeitura fechou as comportas ainda pela manhã. A tendência é que a elevação continue, já que a chuva persiste e seguirá nos próximos dias.

18h - Trensurb altera rotas de funcionamento

Em função dos alagamentos em Porto Alegre e Região Metropolitana, os trens do Trensurb seguem circulando somente entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo. Das 18h às 19h10min, intervalos entre as partidas serão de 10 em 10 minutos e, após esse horário, de 15 minutos.

17h47min - Chuvas arrastam safra gaúcha para cenário de perdas em todos setores

O cenário que se desenha no agronegócio gaúcho com as chuvas incessantes e cheias de cursos d'água é crítico. Representantes de diversos segmentos do setor procuram, ainda, dimensionar as perdas, que irão impactar a oferta de alimentos e o abastecimento das comunidades.

17h40min - Justiça eleitoral suspende atendimento presencial em todo o RS por conta das chuvas

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul emitiu um comunicado na tarde desta quinta-feira (2), informando que suspendeu totalmente o atendimento presencial nas unidades da Justiça Eleitoral de todo o Rio Grande do Sul. A medida teve vigência a partir da tarde de quinta, se estendendo durante esta sexta-feira.

Farroupilha decreta situação de calamidade pública 17h05min -

A prefeitura de Farroupilha declarou, nesta quinta-feira (2), estado de calamidade pública na cidade da Serra. Entre os estragos causados, estão acessos a localidades no interior bloqueados por conta de árvores caídas, além de problemas em ruas e avenidas. Casas foram inundadas e há risco de desabamento em algumas áreas.

Município de Agudo busca reforços para resgate de 600 ilhados 16h -

O município de Agudo, localizado na região central do Rio Grande do Sul, foi fortemente impactado pelas chuvas e está sem conexão de telefone e internet desde a manhã desta quinta-feira (2). Conforme publicação nas redes sociais da prefeitura, as autoridades estão utilizando um equipamento via satélite para comunicação com a Defesa Civil Estadual, Base Aérea e Bombeiros Militares.

A prefeitura de Estrela, no Vale do Taquari, confirmou que 75% da área urbana da cidade está tomada pela água. Um dos motivos, além do excesso de chuvas, é a elevação ininterrupta do Rio Taquari que, na medição feita às 15h, ultrapassou a marca de 34 metros - a cota de inundação é de 25 metros, ou seja, o rio está 9 metros acima do seu limite. Ainda no boletim da prefeitura, atualmente são mais de 6 mil pessoas desabrigadas na cidade.

15h20min - Santa Maria contabiliza quase 500 pessoas desalojadas pela chuva

O município de Santa Maria, na região central do Estado, está com 490 pessoas desalojadas, entre acolhidos no Centro Desportivo Municipal (CDM), na Igreja Santa Catarina e em casas de parentes, nesta quinta-feira (2), de acordo com a Defesa Civil. Nas últimas 48 horas, choveu 363,8 milímetros na cidade, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), muito acima da média habitual.

15h - Chuvas rompem parcialmente barragem da usina 14 de Julho

A barragem da hidrelétrica 14 de Julho, pertencente à Companhia Energética Rio das Antas (Ceran) e localizada entre os municípios de Cotiporã, Veranópolis e Bento Gonçalves, na bacia do Taquari-Antas, sofreu um rompimento parcial nesta quinta-feira (2) devido às chuvas. A informação foi confirmada pelo governador Eduardo Leite, que ressaltou que o efeito não deverá ser de uma enxurrada, mas deve causar impactos no nível da água em municípios próximos como Santa Tereza, Roca Sales, Santa Bárbara e Muçum.

14h45min - Santa Cruz do Sul emite alerta para risco de deslizamentos de terra

O secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, José Joaquim Dias Barbosa, destacou nesta quinta-feira (1) sobre o risco de desmoronamentos e deslizamentos na cidade do Vale do Rio Pardo. As regiões mais críticas são as das áreas de encosta no bairro Belvedere - partes alta e baixa, Travessa Krug e na Xurupita, no no bairro Margarida Aurora.

14h35min - Governador Eduardo Leite informa sobre o rompimento da Barragem 14 de Julho.







14h31min - Subestação Nova Santa Rita é desligada preventivamente

Um dos principais mecanismos de suprimento de energia para o Rio Grande do Sul, a subestação Nova Santa Rita, localizada na região Metropolitana de Porto Alegre, foi desligada preventivamente em razão de alagamento no pátio do empreendimento, provocado pelo transbordamento do rio Caí. De acordo com informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da CGT Eletrosul, que administra a unidade, não houve corte de carga elétrica no Estado por causa da ação.

14h28min - Quatro locais são abertos para receber moradores de Esteio

A chuva que assola o Rio Grande do Sul traz problemas, também, para Esteio, na Região Metropolitana. A Secretaria Municipal de Cidadania e Direito Humanos já abriu quatro locais para receber os esteienses que tiveram a casa invadida pelas águas. Até as 11h desta quinta-feira (2), haviam 331 pessoas acolhidas nas escolas municipais, que se localizam nos bairros mais afetados pela enchente.

14h20min - ATENÇÃO: O governador Eduardo Leite confirmou em transmissão ao vivo em suas redes sociais que a barragem 14 de Julho, localizada no Rio das Antas, entre os municípios de Cotiporã e Bento Gonçalves, rompeu em razão do alto volume das águas do rio.

14h10min - O Centro Integrado de Comando (Ceic) da prefeitura de Porto Alegre atualizou a situação do nível do Guaíba no Cais Mauá. às 13h15min, a cota das águas estavam em 3,01m, ultrapassando a cota de inundação, que é de 3m.

14h05min - A Defesa Civil do município de Guaíba informa que, até o momento, 32 pessoas estão abrigadas no alojamento emergencial e 50 famílias foram resgatadas e realocadas para casa de parentes em razão das chuvas. Em caso de emergência, o órgão pede que a população entre em contato com a Defesa Civil de Guaíba pelo whatsapp: 51 98952.6257

Um dos principais acessos rodoviários que ligam Taquara a municípios vizinhos do Vale do Paranhana e cidades da Serra, como Gramado e Canela, teve que ser bloqueado na manhã desta quinta-feira (2), em virtude do excesso de água acumulada na pista. A ponte localizada na ERS-239, que liga o município a Parobé foi fechada ao trânsito.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou no início da tarde desta quinta-feira (2) que o governo federal fará todos os esforços possíveis para ajudar nos resgates das pessoas que estão sofrendo com as cheias dos rios no RS e para recuperação das regiões atingidas pelas chuvas e enchentes. Lula está em Santa Maria desde o meio da manhã para acompanhar de perto as ações que estão sendo feitas para mitigar os estragos causados pela emergência climática no Estado.

13h30min - Na Ilha da Pintada, uma família deixou sua casa em decorrência da enchente. A fotos é de 9h30min desta quinta-feira, e os moradores imaginam que, até o fim da tarde, a água invada a casa. A família mora na mesma casa há mais de 20 anos e nunca havia passado por isso. Este ano, é a segunda vez que deixam suas casas por conta da enchente. (Foto: Douglas Rosa/Divulgação/JC)

13h15min - Alerta de Emergência na Barragem de São Miguel, em Bento Gonçalves



Após vistoria, a Corsan emitiu Declaração de Emergência para a barragem São Miguel, situada na localidade de São Miguel, em Bento Gonçalves. O estado de alerta deve-se ao desmoronamento da ombreira direita, estrutura que dá suporte à parte do reservatório, o que pode ocasionar rompimento parcial ou total da barragem. Equipes da empresa estão no local orientando e auxiliando na evacuação completa e isolamento dos arredores, com a retirada de 170 famílias do Vilarejo de Integração Anjos Unidos, Club São Bento e Comunidade Espírito Santo (Pinto Bandeira), que estão sendo levadas para hotéis e abrigos da região.

13h10min - 34º Festival de Balonismo de Torres é cancelado por conta das chuvas

Por conta do decreto de calamidade pública do governo do Rio Grande do Sul, a prefeitura de Torres, no Litoral Norte, decidiu cancelar a 34ª edição do Festival Internacional de Balonismo, aberto de forma oficial na quarta-feira (1). A programação previa shows e feiras até o domingo (5).

13h - A MetSul Meteorologia informa que o nível do lago Guaíba ao meio-dia estava em 2,88 metros e subindo rapidamente. "Tendência que transborde (3,00 m) no cais do Centro entre o meio da tarde e o começo da noite. Entre 1942 e 2022 só havia transbordado uma vez (1967). Em nove meses, será a terceira vez", destaca a empresa.



12h55min - A Defesa Civil do Estado alerta a população para a condição do Rio Caí, que recebeu expressivos volumes em razão das fortes chuvas dos últimos dias no Estado e está ultrapassando extraordinariamente sua cota de inundação.

12h50min - A Defesa Civil estadual informa que, nesse momento, todos os recursos humanos e materiais estão sendo empregados para as buscas e resgate de pessoas que ainda estejam em alguma situação de risco de vida. Em razão disso, o órgão ainda não está realizando mobilizações para encaminhamento de doações aos atingidos, tendo em vista que os respectivos estoques de alimentos, água e outros itens estão conseguindo atender às demandas dos municípios. Existe, no entanto, necessidade de alguns itens específicos, como colchões, roupa de cama e banho (higienizados) e cobertores (higienizados). Esses materiais podem ser entregues no Centro Logístico da Defesa Civil Estadual, que funciona na Avenida Joaquim Porto Villanova, 201, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre, e que atende no telefone (51) 3210.4255.

12h45min - Governo do RS emite alerta para cidades próximas do Rio Caí

A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta, no início da tarde desta quinta-feira (2), para a população que reside próxima do Rio Caí. No comunicado, o órgão alertou sobre expressivos volumes de água em razão das fortes chuvas dos últimos dias no Estado, que está ultrapassando a cota de inundação.

12h05min - A CEEE Equatorial informa que, em sua área de concessão, 59 mil clientes estão sem energia. As regiões mais atingidas são Sul, Litoral Norte e Metropolitana, enquanto os municípiosmais afetados são São Lourenço do Sul, Balneário Pinhal, Alvorada e Porto Alegre. Do total de clientes sem energia, aproximadamente 4,5 mil estão desligados por segurança, devido aos alagamentos.

11h55min - Logo após desembarcar em Santa Maria, o presidente Lula se solidarizou com moradores e participou de uma reunião para se inteirar do cenário climático do RS.

Já no Rio Grande do Sul para verificar a situação da região após as fortes chuvas. Nosso governo está pronto para trabalhar em conjunto com o governo do estado.



11h50min - Mais cedo, o Dmae já havia comunicado que iria interromper o fornecimento de água para as ilhas da Capital em razão da eleivação do Guaíba.

Considerando a elevação do Guaíba, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Ilhas, suspenderá a operação em instantes.



11h45min - O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, informou por meio de sua conta na rede social X (antigo Twiiter) que a Ceee Equatorial irá interromper o fornecimento de energia elétrica para a região da ilhas de Porto Alegre.

11h40min - Comitiva federal desembarcando em Santa Maria para acompanhar os estragos causados pela chuva.

11h - O presidente Lula desembarcou há pouco na Base Aérea de Santa Maria, onde foi recebido pelo governador do Estado, Eduardo Leite. Lula chefia uma comitiva de ministros que irá conferir de perto os estragos causados pela chuva no Rio Grande do Sul. (Foto: Twitter Eduardo Leite/JC)