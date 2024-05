Estado registra 29 mortes em função das chuvas; 154 municípios foram afetados

Balanço da Defesa Civil divulgado na noite desta quinta-feira (2) atualiza para 154 a lista de municípios afetados pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o último fim de semana. Até às 19h, 4.645 pessoas estavam em abrigos e 10.242 desalojadas. Ao todo, foram registrados 29 óbitos e 60 desaparecimentos pelos números oficiais.

Relação de municípios afetados por óbitos e desaparecimentos, conforme dados da Defesa Civil do Estado

Desaparecidos: 60

Candelária (8)

Encantado (6)

Itaara (3)

Lajeado (5)

Passa Sete (1)

Pouso Novo (1)

Roca Sales (10)

Santa Cruz do Sul (1)

São Vendelino (2)

Sinimbu (1)

Marques de Souza (13)

Montenegro (1)

Teutônia (3)

Três Coroas (3)

Travesseiro (2)

Óbitos: 29

Canela (2)

Candelária (1)

Caxias do Sul (1)

Bento Gonçalves (1)

Boa Vista do Sul (2)

Paverama (2)

Pantano Grande (1)

Putinga (1)

Gramado (4)

Itaara (1)

Encantado (1)

Salvador do Sul (2)

Serafina Corrêa (2)

Segredo (1)

Santa Maria (2)

Santa Cruz do Sul (2)

São João do Polêsine (1)

Silveira Martins (1)

Vera Cruz (1)