Comportas da Mauá são fechadas; Melo diz que problemas estão só começando

Conforme determinação feita pelo prefeito Sebastião Melo na noite desta quarta-feira (01), as comportas do Cais Mauá foram fechadas na manhã desta quinta-feira (02). A medida, definida em conjunto com os órgãos de pronta-resposta no Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic-POA), tem como base as previsões de elevação do nível do Guaíba nos próximos dias.

De acordo com os últimos dados de medição do Guaíba realizada com a régua automática SEMA às 7h15 da manhã de hoje (02), marcava-se 2,67 metros no Caís Mauá. Vale ressaltar que isso ultrapassa a cota de alerta que é de 2,5 metros. Já a cota de inundação é de 3 metros.

Em entrevista coletiva, Melo prestou solidariedade às cidades atingidas e fez pedido especial relacionado ao bairro Arquipélago. "Peço que os moradores das ilhas aceitem a ajuda da prefeitura e se desloquem aos locais disponibilizados para atendê-los. Consciência em primeiro lugar, porque bens materiais a gente recupera, a vida não. Ainda peço que quem puder doar, doe. Seja comida, água, roupas, produtos de higiene entre outras coisas", afirmou o prefeito.

Perguntado sobre o que acontecerá nas próximas horas, Melo disse que os problemas estão só começando. "A partir de meio-dia irá piorar. Essas águas do Caí, do Jacuí, Rio dos Sinos e Gravataí vão continuar chegando aqui até domingo (5). O drama da cidade não vai se encerrar parando a chuva. Mesmo que pare de chover os problemas continuarão. Para enfrentar essa situação é necessário governança, decisão rápida e parceria", avaliou.