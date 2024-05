Rio Taquari atinge pela primeira vez na história marca de 30 metros

O nível do Rio Taquari, em Lajeado e Estrela, no Vale do Taquari, superou a marca de 30 metros na noite desta quinta-feira (2) pela primeira vez desde o começo das medições - há um século e meio. A informação foi divulgada pela Metsul.

LEIA TAMBÉM: Estações da Trensurb são interditadas em Porto Alegre devido a alagamento

O nível supera os das grandes e até então recordes enchentes de 1941 e 2023, quando o Taquari atingiu cotas na casa de 29 metros. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um comunicado urgente em que orienta a evacuação da população de áreas de risco em diversas cidades do Vale do Taquari diante da enchente que atinge níveis catastróficos.

“A Defesa Civil do Estado alerta a população para a condição do Rio Taquari, que vem recebendo expressivos volumes em razão das fortes chuvas dos últimos dias no Estado e está ultrapassando extraordinariamente sua cota de inundação. É orientação expressa que os moradores dos municípios de Santa Tereza, Muçum, Roca Sales, Arroio do Meio, Encantado e Lajeado deixem áreas de risco e procurem abrigos públicos ou outro local de segurança para permanecer durante a elevação de nível do Rio Taquari”, diz a nota.

“As pessoas que não tiverem locais alternativos devem buscar informações junto à Defesa Civil da sua cidade sobre os abrigos públicos disponibilizados pelas Prefeituras, rotas de fuga e pontos de segurança”, continua o comunicado.

A MetSul Meteorologia adverte que, mesmo que o rio estabilize ou baixe em alguns pontos da bacia no vale, ele poderá voltar a subir e atingir cotas ainda mais altas pelo grande volume de chuva que cai e ainda é previsto para a parte alta da bacia, na Serra.