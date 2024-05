Justiça eleitoral suspende atendimento presencial em todo o RS por conta das chuvas

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul emitiu um comunicado na tarde desta quinta-feira (2), informando que suspendeu totalmente o atendimento presencial nas unidades da Justiça Eleitoral de todo o Rio Grande do Sul. A medida teve vigência a partir da tarde de quinta, se estendendo durante esta sexta-feira.

Segundo a corte, a medida foi tomada "Considerando as consequências em larga escala advindas das intensas chuvas ocorridas nos últimos dias no Estado do Rio Grande do Sul, com grande número de Municípios afetados, pessoas desalojadas, rodovias e pontes interditadas", além dos alertas da Defesa Civil acerca das previsões meteorológicas e o decreto de calamidade pública assinado pelo governo do Estado.