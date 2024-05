Governo do RS cria gabinete para apoiar empreendedores afetados pela chuva

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado (Sedec) do Estado instaurou, nesta quinta-feira (2), o Gabinete de Apoio ao Empreendedor, que irá tratar sobre os impactos no setor empresarial causados pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. O grupo irá levantar os efeitos dos temporais nas micro, pequenas, médias e grandes empresas. O comitê terá a participação da Secretaria da Fazenda (Sefaz), instituições financeiras e entidades representativas de empresas.



A primeira reunião do grupo ocorreu de forma híbrida e centralizou a discussão na situação atual dos municípios afetados pelos eventos climáticos. No primeiro encontro, foi determinado algumas ações iniciais para prestar auxílio aos empreendedores.

O titular da Sedec, Ernani Polo, enfatizou que as questões de logística e assistência humanitária também estão sendo atendidas, com o governo do Estado criando três estruturas para apoiar estas áreas. Os centros foram estabelecidos em: Santa Cruz do Sul, liderado pelo vice-governador Gabriel Souza; Bento Gonçalves, liderado pelo secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos; e São Sebastião do Caí, coordenado pelo chefe de gabinete do governador, coronel Euclides Neto.