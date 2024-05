Santa Maria contabiliza quase 500 pessoas desalojadas pela chuva

O município de Santa Maria, na região central do Estado, está com 490 pessoas desalojadas, entre acolhidos no Centro Desportivo Municipal (CDM), na Igreja Santa Catarina e em casas de parentes, nesta quinta-feira (2), de acordo com a Defesa Civil. Nas últimas 48 horas, choveu 363,8 milímetros na cidade, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), muito acima da média habitual.

Os pontos mais críticos da cidade são os bairros Lorenzi, Campestre do Menino Deus, Juscelino Kubitschek, Rosário, João Luiz Pozzobon, Renascença, Urlândia, Camobi, Km 3, João Goulart, Pinheiro Machado, Divina Providência, Passo das Tropas, Nova Santa Marta e Caturrit.

Além disso, devido à chuva, as aulas da rede municipal de ensino estão suspensas até sexta-feira (3). As escolas que tiverem condições de abrir podem realizar ações solidárias e atividades de acolhimento para alunos e comunidade escolar.

Também houve a interrupção das atividades dos serviços de saúde. Consultas e exames agendados pelo SUS e que seriam realizadas no Hospital Casa de Saúde e no Hospital Universitário (Husm) nesta quinta-feira (2) estão suspensas em função das condições climáticas, com exceção das sessões de quimioterapia e radioterapia no Husm, que seguem mantidas.

As doações de alimentos, roupas, produtos de higiene, entre outros devem ser feitas exclusivamente na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, localizada na rua Tuiuti, 1.586, Bairro Centro, das 8h às 17h. Para mais informações, o contato é pela Central da Solidariedade no telefone (55) 97400-6490.