Número de mortos em decorrência das chuvas no RS sobe para 39

A Defesa Civil estadual do Rio Grande do Sul divulgou, às 17h desta sexta-feira (3), uma atualização sobre o número de mortos em decorrência das chuvas no Estado. O total, até o momento, chega a 39. Outras 74 pessoas estão feridas e 68 ainda estão desaparecidas, segundo o órgão.



O número de municípios afetados é de 265, com 8,1 mil pessoas em abrigos e 24 mil pessoas desalojadas. O total de afetados pelo evento climático extremo que atinge o Rio Grande do Sul desde o início da semana é de 351, 6 mil pessoas.

Os óbitos aconteceram em 23 cidades do Estado. Confira a relação abaixo:



Canela (2)

Candelária (1)

Caxias do Sul (1)

Bento Gonçalves (1)

Boa Vista do Sul (2)

Paverama (2)

Pantano Grande (1)

Pinhal Grande (1)

Putinga (1)

Gramado (4)

Itaara (1)

Encantado (1)

Salvador do Sul (2)

Serafina Corrêa (2)

Segredo (1)

Santa Maria (2)

Santa Cruz do Sul (4)

São João do Polêsine (1)

Silveira Martins (1)

Vera Cruz (1)

Taquara (2)

São Vendelino (2)

