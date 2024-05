Rompimento de comporta na Sertório provoca mais alagamentos no 4º Distrito

Com o rompimento do Portão 14 do muro de contenção da Av. Mauá, o centro de Porto Alegre está sendo esvaziado na manhã desta sexta-feira (3). Em coletiva de imprensa, o prefeito Sebastião Melo anunciou que a comporta avariada fica na altura da rua João Moreira Maciel com a Av. Sertório e as águas podem chegar até o 4º Distrito, na área do DC Navegantes.

Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE), estava previsto o deslocamento de um tanque do Exército para tentar conter a situação, mas o veículo não chegou a tempo de evitar o rompimento. Para evitar mais transtornos, o Sindilojas e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre acordaram com o fechamento do comércio no local.