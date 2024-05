Moradores são resgatados de enchente histórica em Porto Alegre

A enchente histórica que atinge Porto Alegre deixou muitas pessoas ilhadas no Bairro Arquipélago. Na tarde desta sexta-feira (3), Exército, Bombeiros e Defesa Civil, além de voluntários, atuavam no resgate de moradores, que eram levados em embarcações até a Usina do Gasômetro para primeiros atendimentos. O chefe de cozinha Jader Araújo, morador da Ilha da Pintada, foi resgatado com a família por um bote e, posteriormente, pela embarcação de manobra, uma espécie de rebocador do Exército, que navega em águas profundas e com correnteza, como é o caso do lago Guaíba no momento.