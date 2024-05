Nível do Guaíba chega a 4,77m e cheia se torna a maior da história

*Atualizado às 22h de 3 de maio

As águas do Guaíba acabaram de atingir, às 22h da noite desta sexta-feira (3), a marca de de 4,77 metros, ultrapassando a histórica Enchente de 1941 e se tornando a maior cheia já registrada.

A marca ultrapassou a Enchente de 1941, quando o Guaíba chegou a 4,76 metros. A tendência é que o nível do Guaíba eleve ainda mais nos próximos dias.

Em transmissão pelas redes sociais no inicio da tarde desta sexta-feira, o governador Eduardo Leite alertou que o nível do lago deve chegar aos 5 metros, superando todas as marcas já registradas anteriormente.

Confira as 5 maiores cheias da história do Guaíba:

2024 - 3 de maio - 4,77 metros

como já apurado pela equipe Jornal do comércio, foi pedido pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, para que pessoas que vivem próximas às barreiras de proteção ou às margens do lago, deixem suas casas, abrangendo regiões do Centro Histórico e 4º Distrito.

No momento, a prefeitura possui cinco locais que recebem famílias. São elas o Ginásio da Brigada Militar, assim como o Centro Social Padre Pedro Leonardi, na Restinga, e a Escola Estadual Custódio de Mello. Foram, também, abertos nesta sexta-feira, abrigos no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete) no Menino Deus. Há também o Ginásio Rede Calábria, na Vila Nova, exclusivo para pessoas em situação de rua.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, pede ainda que as pessoas não levem as doações direto nos abrigos municipais. Os mantimentos são organizados conforme demanda no depósito da Defesa Civil, localizado na rua La Plata, 693. A principal necessidade é por colchões, casinha de cachorros, cama, coleira, guia e gradil.