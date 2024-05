Governador do RS e prefeito de Porto Alegre alertam para inundações na Capital

Em transmissão realizada no início da tarde desta sexta-feira (03), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), pediram para que as pessoas que vivem próximas às barreiras de proteção contra as enchentes do Guaíba ou às margens do lago, deixem suas casas.

"No momento, não está chovendo em Porto Alegre, mas está chovendo em outras regiões. Isso significa que as águas do Guaíba vão demorar a baixar", disse o governador. O prefeito Melo alertou para o desabastecimento de água na Capital. "Não podemos desperdiçar água, principalmente neste momento", reforçou, sob o risco de abastecimentos em hospitais e asilos.

O prefeito de Porto Alegre disse também que as pessoas que vivem na região do Centro Histórico e 4º Distrito deixem suas casas. "Pedimos que, quem pode, vá para a casa de um vizinho, de um amigo. Ou que então busque os abrigos da prefeitura e do governo do Estado", afirmou Melo. O governador complementou, afirmando que, mesmo que o Guaíba não tenha a correnteza dos rios, como é o caso do Rio Taquari, é importante ficar atento, pois a força da água pode carregar objetos e pessoas. "O alerta serve também para os municípios que não tem barreira. O principal é salvar vidas".

Eduardo Leite pediu ainda que a população evite voos desnecessários e deslocamentos pelas rodovias. "O aeroporto Salgado Filho opera normalmente, mas para chegar ou sair da cidade, há dificuldades", explicou. A ponte sobre o Rio Guaíba está interditada pelo DNIT e só há passagem de veículos em situação de emergência.

As comportas do Cais Mauá, em Porto Alegre, foram fechadas nesta quinta-feira (2). Esta já é a segunda maior enchente que a Capital dos gaúchos enfrenta.