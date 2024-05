CEEE Equatorial desligará redes elétricas no Centro de Porto Alegre

A CEEE Equatorial informou no começo da tarde desta sexta-feira (3) que, por questões de segurança da população, realizará o desligamento de redes de distribuição no Centro Histórico de Porto Alegre, no polígono que abrange trechos das avenidas Mauá, Borges de Medeiros e Independência, assim como a Rua Riachuelo e a Estação Rodoviária. Cerca de 4 mil clientes serão atingidos.

Conforme nota da empresa, a distribuidora segue monitorando o avanço das águas do Guaíba e atuará, preventivamente, para garantir a segurança de todos. A companhia explica ainda que os desligamentos, em geral, são feitos devido a regiões alagadas, atendendo a solicitações da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das prefeituras municipais.

Também por motivos de segurança, a CEEE Equatorial manterá fechada sua Agência de Atendimento localizada na Rua Uruguai, Centro, próxima à Av. Mauá, em Porto Alegre. A medida, segundo a companhia, se faz necessária em virtude de alagamento na área, devido à elevação do nível do Guaíba por conta do volume intenso das chuvas no Estado.

A concessionária segue atendendo normalmente em suas demais agências da Capital – Agência Norte, na Av. Assis Brasil, 1696, e a Agência Azenha, na Av. Princesa Isabel, 100. Também há atendimento da CEEE Equatorial no Tudo Fácil, localizado no Camelódromo, no Centro, e no Bourbon Wallig, na Zona Norte.

A distribuidora reforça, contudo, que as pessoas permaneçam em casa e que somente se desloquem em caso de extrema necessidade. Para qualquer solicitação de serviços, a CEEE Equatorial segue atendendo normalmente pelos Canais 0800 721 2333 e pelo whats app Clara, no (51) 3382 5500, ou Agência Virtual, no site ceee.equatorialenergia.com.br.