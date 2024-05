Faixa de areia de Ipanema fica encoberta e água avança para avenida Guaíba

A faixa de areia da praia de Ipanema, na Zona Sul de Porto Alegre, já está totalmente encoberta pela água na manhã desta sexta-feira (3). Com ondas, o Guaíba avança pela calçada e começa a alagar a via em frente à orla. Com o cenário incomum, pássaros aproveitam o volume de água para nadar.

enchente histórica O nível do Guaíba tem subido rapidamente com o volume de água que chega do interior decorrente da. A expectativa é que ele alcance a altura de cinco metros.