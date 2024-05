Água do Rio Taquari baixa e ponte da BR-386 'reaparece'; veja situação

A ligação entre Lajeado e Estrela, no Vale do Taquari, pela BR-386 ficou completamente submersa por conta do volume de água no Rio Taquari, que chegou a cota superior a 34 metros na quinta-feira (2). Com o recuo recente - na medição das 14h, em Estrela, o volume estava em 30,06m - a ponte que une os municípios 'reapareceu', com um cenário de guerra.

No local, ocorreu ao longo da semana o choque de uma balsa à deriva contra a estrutura. Próximo do local também há uma loja da Havan, que ficou submersa, e os proprietários avaliam um prejuízo na casa de R$ 30 milhões. No entanto, as prefeituras afirmam que ainda não há como avaliar se houve dano. O rio carregou muitos galhos e troncos de árvores para o local, por conta da força das águas. Ainda não há qualquer previsão para liberação do trecho.