Estrela chega a 75% de todo o território alagado pela chuva

Em balanço divulgado na tarde desta quinta-feira (2), a prefeitura de Estrela, no Vale do Taquari, confirmou que 75% da área urbana da cidade está tomada pela água. Um dos motivos, além do excesso de chuvas, é a elevação ininterrupta do Rio Taquari que, na medição feita às 15h, ultrapassou a marca de 34 metros - a cota de inundação é de 25 metros, ou seja, o rio está 9 metros acima do seu limite.

Ainda no boletim da prefeitura, atualmente são mais de 6 mil pessoas desabrigadas na cidade. Seis abrigos foram montados no município, com cerca de 1,5 mil pessoas abrigadas no total. Praticamente todas as comunidades do interior estão com inundação - parte delas pelo Rio Taquari, ou pelo transbordo dos arroios Boa Vista e Estrela, que assim como o rio estão em níveis históricos.

Além disso, a Defesa Civil contabiliza mais de 300 salvamentos por barco ou aeronaves. No aeródromo da cidade, duas aeronaves foram submersas pela água. Há quatro helicópteros na cidade em processo de resgate nas áreas mais remotas.