Confira todas as notícias da manhã desta quinta-feira sobre as enchentes no RS

As chuvas não param no Rio Gande do Sul e o cenário já é de tragédia climática no RS. O Jornal do Comércio acompanha de perto os desdobramentos das cheias dos rios.

Confira abaixo todas as informações da manhã desta quinta-feira (2):

12h28min - Assembleia Legislativa suspende atividades para dar suporte a municípios afetados pelas chuvas

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul realizou uma reunião emergencial na manhã desta quinta-feira (2) em que determinou a suspensão de suas atividades ao longo desta semana. A iniciativa surge devido à situação de calamidade pública que o Estado enfrenta em virtude do grande volume de chuvas. O objetivo é que os deputados estaduais possam concentrar os esforços em prestar auxílio aos municípios atingidos pelas enxurradas.

12h21min - Cerca de 15 mil pessoas já deixaram suas casas devido às chuvas no RS

O boletim mais recente divulgado pela Defesa Civil, ao meio-dia desta quinta-feira (2), mostra o impacto da elevação dos rios em decorrência das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. O número de gaúchos que precisaram deixar suas casas nas últimas horas segue crescendo: são 4.599 pessoas em abrigos e 9.993 desalojados.

12h19min - Companhias aéreas remarcam viagens sem custos devido ao mau tempo no RS

Com a chuva intensa que afeta o Rio Grande do Sul, a empresa que administra o aeroporto de Porto Alegre, a Fraport, informa que houve apenas cancelamentos de voos do Azul Conecta, que faz rotas para o interior do Estado, na manhã desta quinta-feira (2). As demais operações funcionam normalmente, mas remarcações estão sendo realizadas sem taxas.

Devido às chuvas que atingem a região, na manhã desta quinta-feira (2) a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) comunicou pelas redes sociais o adiamento do concerto da série Interior, em Sâo Leopoldo. A apresentação gratuita estava agendada para ocorrer nesta sexta-feira (3), no Santuário Sagrado Coração de Jesus (rua Padre Werner - bairro Padre Reus).

12h06min - Mais de 320 mil clientes da RGE e da CEEE seguem sem energia no Estado

Boletins da RGE e da CEEE Equatorial divulgados apontam que, até o final da manhã desta quinta-feira (2), pelo menos 327 mil clientes das concessionárias seguiam sem energia no Rio Grande do Sul. As interrupções ocorreram em consequência das chuvas que atingem o Estado desde o último fim de semana.

11h55min - Desastre climático pauta debate entre políticos gaúchos

Após a catástrofe ocasionada pelo grande volume de chuvas em setembro do último ano e que destruiu municípios do Vale do Taquari, o Rio Grande do Sul enfrenta mais um sinistro climático. Dessa vez, o governador Eduardo Leite (PSDB) estima que a destruição pode ser ainda maior. A situação fez com que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajasse a Santa Maria, uma das cidades mais afetadas pelas chuvas, nesta quinta-feira (2).

11h52min - Concessionária pede cuidado extremo em rodovias no Vale do Caí e na Serra Gaúcha

A CSG, concessionária que administra várias rodovias no Vale do Caí e na Serra Gaúcha, alerta sobre a grave insegurança em todo o trecho de 271,5 km da concessão ocasionada pelas intensas chuvas no Rio Grande do Sul. A companhia recomenda expressamente que a população não se desloque pelas rodovias ERS-122, ERS-446, ERS-240, RSC-453, BR-470 e RSC-287, nem utilize desvios ou rotas alternativas. Os pontos estão extremamente críticos, com riscos de alagamentos e desmoronamentos.

11h43min - Presidente Lula chega ao RS para conferir estragos causados pela chuva

O presidente Lula desembarcou pouco antes das 11h na Base Aérea de Santa Maria, onde foi recebido pelo governador Eduardo Leite. Lula chefia uma equipe de ministros e técnicos do governo federal que chega ao Rio Grande do Sul para conferir de perto e encaminhar medidas relacionadas às cheias dos rios causadas pelas incessantes chuvas que caem no Estado desde segunda-feira (29).

A Cia Atimonautas - Teatro de Bonecos ficou impedida de realizar o espetáculo Urso com música na barriga, agendado para ocorrer neste final de semana (3, 4 e 5 de maio), por conta do cancelamento das apresentações artísticas no Centro Municipal de Cultura até domingo (5).

O Rio Grande do Sul vive o que o governador Eduardo Leite classificou como "cenário de guerra" em razão das chuvas intensas e incessantes que caem no Estado desde a madrugada de segunda-feira (29). Confira a cobertura em tempo real do Jornal do Comércio com as principais informações a respeito da tragédia climática que assola o RS.

O espetáculo Negras em canto, com o grupo musical de mesmo nome acompanhado pelo Puro Samba, tendo no repertório clássicos de Mestre Cartola, Nelson Cavaquinho, entre outros teve sua apresentação cancelada em Porto Alegre, por conta do mau tempo. A sessão ocorreria nesta quinta-feira (2), às 20h, no Teatro Renascença (av. Érico Veríssimo, 307).

11h18min - Mais de 540 mil clientes da Corsan seguem com abastecimento comprometido no RS

Até ás 9h30min desta quinta-feira, 48 municípios gaúchos registravam desabastecimento total ou parcial, impactando 543 mil imóveis. As informações foram divulgadas pelo Centro de Operações Integradas (COI) da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan).

11h17min - Câmara de Porto Alegre é local de coleta de doações para atingidos por chuvas

O saguão da Câmara Municipal de Porto Alegre está funcionando como ponto de coleta para doações à população atingida pelas chuvas na capital gaúcha. A iniciativa foi instaurada pela Procuradoria da Mulher, presidida pela vereadora Abigail Pereira (PCdoB). Estão sendo recolhidos roupas, alimentos, colchão e lonas.

A BR 116 será bloqueada a partir do final da manhã desta quinta-feira (2) após um deslizamento de terra no km 233 em Dois Irmãos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) sugere o desvio pela RS 239 até a avenida Presidente Lucena, acessando a avenida Bom Jardim e retornando ao acesso com a BR 116.

Conforme a última atualização do nível do Guaíba, que mede o risco de inundação em Porto Alegre, a altura da água chegou a 2,77m às 9h15min desta quinta-feira (2). A cota de alerta é de 2,50m, conforme a Defesa Civil da cidade.

10h55min - EPTC divulga pontos de bloqueios em vias de Porto Alegre

As águas das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a madrugada de domingo causaram bloqueios em diversos pontos de Porto Alegre.

Conforme determinação feita pelo prefeito Sebastião Melo na noite desta quarta-feira (1), as comportas do Cais Mauá foram fechadas na manhã desta quinta-feira (2). A medida, definida em conjunto com os órgãos de pronta-resposta no Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic-POA), tem como base as previsões de elevação do nível do Guaíba nos próximos dias.

10h44min - Provas do Concurso Nacional Unificado poderão ser adiadas no RS

A poucos dias do Concurso Nacional Unificado (CNU), a realização das provas previstas para ocorrerem no dia 5 de maio ainda está indefinida do Rio Grande do Sul. O motivo desta incerteza é a situação de calamidade que o Estado se encontra nos últimos dias em decorrência das fortes chuvas.

10h40min - CPI da Equatorial tem sessão cancelada devido à chuva

A sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a atuação do Grupo Equatorial na CEEE prevista para esta quinta-feira (2) foi cancelada devido às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Os três depoimentos previstos foram reagendados para a próxima quinta-feira (9).

Devido à situação climática que abala o Rio Grande do Sul , a feira Le Marché Chic que ocorreria neste sábado (4) foi transferida para o próximo sábado (11). O evento deverá acontecer no mesmo local e o horário: a partir das 14h, no Pátio da Estação (rua Olavo Bilac, 503 - parte nova, fechada), em Caxias do Sul.

10h24min - Chuva afeta funcionamento dos postos de saúde em Porto Alegre

Pelo menos sete unidades de saúde estão fechadas na manhã desta quinta-feira (2) em Porto Alegre devido à chuva. Em outras unidades, o atendimento é feito com restrições pela falta de profissionais e também devido a alagamentos nos prédios.

10h02min - Aulas são suspensas em escolas em diversas cidades do Rio Grande do Sul

Além das mais de 2,3 mil escolas da rede estadual de ensino, outros colégios do Rio Grande do Sul também optaram por suspender aulas nos próximos dias. A medida ocorre em razão dos temporais que atingem o Estado desde o fim de semana e já afetaram 134 municípios.

Devido ao momento crítico de chuvas intensas, que devem continuar durante o final de semana, as apresentações do espetáculo A fome que ocorrereriam neste final de semana (3 a 5 de maio) foram canceladas. Quem adquiriu ingressos antecipados poderá assistir ao espetáculo no próximo final de semana, uma vez que as sessões programadas para os dias 10, 11 e 12, (sexta e sábado às 20h, e domingo às 19h) serão mantidas.

O secretário de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre, André Flores, visitou, na manhã desta quinta-feira (2), o ponto da avenida Ipiranga onde caiu mais um talude no Arroio Dilúvio. Frente à situação, ele informa que visitará todas as pontes da via para ver se há algum impacto que possa colocar em risco quem trafega na região.

A ERS-129, localizada no Vale do Taquari, está bloqueada no quilômetro 88 em Muçum após o rompimento total da pista devido às intensas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira (2/5), equipes da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) vão realizar uma vistoria no local para avaliar os danos e iniciar os trabalhos de recuperação do trecho rodoviário afetado.

Atendendo orientação da Defesa Civil de Porto Alegre, em ressonância com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, a administração do Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575) adiou a apresentação do show coletivo MPG – Música Popular Gaúcha, que aconteceria nesta quinta-feira (2).

9h16min - Chuvas causam 13 mortes e deixam mais de 8 mil pessoas fora de casa no RS

O boletim divulgado pela Defesa Civil às 9h desta quinta-feira (2) atualizou para 13 o número de óbitos em decorrência das chuvas que atingem o Estado desde o fim de semana. Mais de 8 mil gaúchos deixaram suas casas em decorrência das cheias de rios e deslizamentos de terra. Há 3.079 pessoas em abrigos e 5.257 estão desalojadas. As equipes de socorro ainda buscam por 21 desaparecidos.

O DC Shopping está fechado nesta quinta-feira (2) em decorrência das fortes chuvas dos últimos dias em Porto Alegre. Várias ruas do entorno do empreendimento estão com água na pista.

8h51min - Porto Alegre cancela apresentações artísticas por conta das chuvas intensas que afetam o RS

Por conta das chuvas intensas que afetam o Rio Grande do Sul e diante das previsões de continuidade do mau tempo para as próximas horas, a Coordenação de Artes Cênicas da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa cancelou as apresentações no Teatro Renascença e na Sala Álvaro Moreyra, localizados no Centro Municipal de Cultura (av. Érico Veríssimo, 307), pelo menos, até domingo (5).

8h34min - Trincheira da avenida Ceará fecha devido a acúmulo de água

O diretor de Operações da Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC), Carlos Pires, informou que o alagamento da avenida Ceará fez com que os agentes bloqueassem a circulação de veículos na Trincheira da avenida Ceará.

8h08min - Rio Taquari atinge pela primeira vez na história marca de 30 metros

O nível do Rio Taquari, em Lajeado e Estrela, no Vale do Taquari, superou a marca de 30 metros na noite desta quinta-feira (2) pela primeira vez desde o começo das medições - há um século e meio. A informação foi divulgada pela Metsul.

7h38min - Estações da Trensurb são interditadas em Porto Alegre devido a alagamento