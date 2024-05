Feira 'Le Marché Chic' em Caxias do Sul é transferida para nova data por conta das fortes chuvas no RS

Devido à situação climática que abala o Rio Grande do Sul , a feira Le Marché Chic que ocorreria neste sábado (4) foi transferida para o próximo sábado (11). O evento deverá acontecer no mesmo local e o horário: a partir das 14h, no Pátio da Estação (rua Olavo Bilac, 503 - parte nova, fechada), em Caxias do Sul.