Chuvas causam 13 mortes e deixam mais de 8 mil pessoas fora de casa no RS

O boletim divulgado pela Defesa Civil às 9h desta quinta-feira (2) atualizou para 13 o número de óbitos em decorrência das chuvas que atingem o Estado desde o fim de semana. Mais de 8 mil gaúchos deixaram suas casas em decorrência das cheias de rios e deslizamentos de terra. Há 3.079 pessoas em abrigos e 5.257 estão desalojadas. As equipes de socorro ainda buscam por 21 desaparecidos. Até o momento, 134 municípios reportaram estragos. O governador Eduardo Leite decretou situação de emergência no Estado e pediu que as populações de áreas de risco da região do Vale do Taquari deixem suas casas e procurem abrigo. O Rio Taquari atingiu pela primeira vez na história a marca de 30 metros. Boletim das 9h de quinta-feira (2/5)Municípios afetados: 134Pessoas em abrigos: 3.079Desalojados: 5.257Afetados: 44.640Feridos: 12Desaparecidos: 21Candelária (8)Encantado (6)Passa Sete (1)Roca Sales (4)São Vendelino (2)Óbitos: 13Encantado (1)Itaara (1)Pantano Grande (1)Paverama (2)Salvador do Sul (2)Santa Cruz do Sul (1)Santa Maria (3)São João do Polêsine (1)Segredo (1)