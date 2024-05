Peça infantil 'Urso com música na barriga' cancela apresentações no final de semana em Porto Alegre

A Cia Atimonautas - Teatro de Bonecos ficou impedida de realizar o espetáculo Urso com música na barriga, agendado para ocorrer neste final de semana (3, 4 e 5 de maio), por conta do cancelamento das apresentações artísticas no Centro Municipal de Cultura até domingo (5). A decisão ocorreu em vista das chuvas intensas em todo o Estado. No entanto, a peça infantil deve ocorrer normalmente nas sessões agendadas para os dias 10 (sexta, às 15h); 11 e 12 (sábado e domingo, às 16h).Os ingressos custam R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira) e estão à venda pelo Sympla. O público que já havia adquirido entradas para este final de semana deverá ser procurado pela produção da Cia Atimonautas - Teatro de Bonecos para devolução ou troca da data dos ingressos.