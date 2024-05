Porto Alegre cancela apresentações artísticas por conta das chuvas intensas que afetam o RS

Por conta das chuvas intensas que afetam o Rio Grande do Sul e diante das previsões de continuidade do mau tempo para as próximas horas, a Coordenação de Artes Cênicas da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa cancelou as apresentações no Teatro Renascença e na Sala Álvaro Moreyra, localizados no Centro Municipal de Cultura (av. Érico Veríssimo, 307), pelo menos, até domingo (5).

A medida cumpre orientações da gestão municipal, no sentido de zelar pela segurança da população. É importante, conforme recomendação da Defesa Civil, que as pessoas permaneçam em locais seguros e evitem circular nas ruas sem haver necessidade.

Segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura de Porto Alegre, a decisão foi tomada por cautela, ainda que não tenham ocorridos estragos nem falta de luz no local. Dentre as atrações que estavam programadas para o espaço cultural, está o evento Bachata y salsa com sabor, programado para acontecer nos dias 3, 4 e 5, com aulas, bailes e shows.