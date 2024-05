Chuvas: Porto Alegre fechará comportas do Cais Mauá e decretará emergência

Com as chuvas incessantes e mais riscos de cheias, Porto Alegre adotou três medidas, anunciadas na noite desta quarta-feira (1º) pela prefeitura. As comportas do Cais Mauá serão fechadas nesta quinta-feira (2). Além disso, o prefeito Sebastião Melo decretou situação de emergência devido aos impactos de nova onda de enchentes menos de um ano após os fenômenos climáticos de 2023. As aulas da rede de ensino municipal foram suspensas.

As medidas foram anunciadas no começo da noite em reunião conjunta de diversos órgãos no Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic-POA) na Capital. O fechamento das comportas, que começa às 8h desta quinta, é reação à prevenção de elevação do nível do Guaíba nos próximos dias, justificou, em nota, a prefeitura.

A aferição mais recente do nível do manancial indicou 2,01 metros no Centro Histórico, onde a cota de alerta é de 2,5 metros, e de inundação é de três metros, detalhou o munciípio.

A região das Ilhas, que será o foco das ações do município nas próximas horas, é consideravelmente mais baixa - apresentando cota de alerta em 2 metros, e de inundação na casa dos 2,2 metros.



"Estamos dando atenção a todas as regiões da cidade, em especial às Ilhas, que devem ser muito impactadas pela cheia que se avizinha", observou o prefeito, na nota.



Segundo o gabinete, a Defesa Civil e Procuradoria-Geral do Município (PGM) vão editar um decreto de situação de emergência de nível 2. "O instrumento permite que o Executivo solicite e receba recursos, de forma facilitada, das esferas estadual e federal - além de autorizar o município a mobilizar todos os órgãos nas ações necessárias", diz o município.



O Executivo reforçou ainda que as pessoas "devem buscar um lugar seguro", em área com risco. Quem não está em pontos de inundação ou risco de cheias "deve priorizar ficar nas residências".