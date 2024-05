RS divulga lista de 48 localidades com mais riscos devido às fortes chuvas

O governo do Rio Grande do Sul divulgou a lista de 48 localidades em diversas regiões com mais riscos ou que já sofrem com as cheias e intensidade de chuvas que devem se manter nos próximos dias, segundo a meteorologia.

Os especialistas da Sala de Situação acreditam que, apesar de as enchentes de setembro terem ocorrido de forma mais rápida, os volumes de chuvas previstos para as próximas horas devem superar as do ano passado.

Na atualização do quadro geral no fim da tarde desta quarta-feira, a Defesa Civil estadual informou que o número de mortes se mantém em 10 e que há 21 pessoas desaparecidas - Roca Sales (4), Candelária (8), Encantado (6), São Vendelino (2) e Salvador do Sul (1). Há 11 feridos. As mortes foram em Paverama (2), Pantano Grande (1), Itaara (1), Encantado (1), Salvador do Sul (2), Segredo (1), Santa Maria (1) e Santa Cruz do Sul (1).



Pelo menos 114 municípios são afetados por cheias, com mil pessoas em abrigos e 3,4 mil desalojados. Quase 20 mil moradores são afetados.

A lista abrange municípios com mais chances de deslizamentos, a maioria deles situada no Centro e nos Campos de Cima da Serra.

Confira a lista de municípios em alerta máximo:

Agudo

Alegrete

Arroio do Meio

Bom Princípio

Bom Retiro do Sul

Cachoeira do Sul

Campo Bom

Candelária

Canudos do Vale

Cerro Branco

Colinas

Cruzeiro do Sul

Encantado

Estrela

Feliz

Forquetinha

General Câmara

Harmonia

Jaguari

Lajeado

Marques de Souza

Montenegro

Muçum

Novo Cabrais

Novo Hamburgo

Paraíso do Sul

Pareci Novo

Parobé

Pouso Novo

Relvado

Restinga Sêca

Rio Pardo

Roca Sales

Santa Cruz do Sul

Santa Tereza

São Jerônimo

São Leopoldo

São Sebastião do Caí

São Sepé

Sinimbu

Taquara

Taquari

Travesseiro

Triunfo

Vale do Sol

Vale Real

Venâncio Aires

Vera Cruz