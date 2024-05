Mais de 320 mil clientes da RGE e da CEEE seguem sem energia no Estado

Matéria atualizada às 17h e 01min

RGE e da CEEE Equatorial divulgados apontam que, até o final da manhã desta quinta-feira (2), pelo menos 323 mil clientes das concessionárias seguiam sem energia no Rio Grande do Sul. As interrupções ocorreram em consequência das Boletins dadivulgados apontam que, até o final da manhã desta quinta-feira (2), pelo menos. As interrupções ocorreram em consequência das chuvas que atingem o Estado desde o último fim de semana.

Na área de concessão da CEEE, mais de 55 mil clientes estavam sem energia no momento da divulgação. As regiões mais atingidas eram o Sul, Litoral Norte e Metropolitana. Os municípios com maior número de registros eram São Lourenço do Sul, Rio Grande, Balneário Pinhal, Alvorada, Porto Alegre e Guaíba.

Do total de clientes sem energia, aproximadamente 7 mil clientes estavam desligados por segurança, devido aos alagamentos. "Vale lembrar que, em situações dessa magnitude, o acesso a determinados locais fica prejudicado, dificultando o trabalho das equipes", destacou a nota.