Show coletivo 'MPG – Música Popular Gaúcha' é adiado por conta das chuvas

Atendendo orientação da Defesa Civil de Porto Alegre, em ressonância com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, a administração do Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575) adiou a apresentação do show coletivo MPG – Música Popular Gaúcha, que aconteceria nesta quinta-feira (2).

A apresentação, que estava marcada para às 20h, reúne quase 20 artistas gaúchos no palco do reinaugurado espaço cultural. Dentre as atrações confirmadas estão veteranos e novatos, como Nelson Coelho de Castro, Loma, Gelson Oliveira, Zé Caradípia, Vitor Hugo, Isabela Fogaça, Nando Gross, Pirisca Greco, Andréa Cavalheiro, Paysanos Trio, Edu Meirelles, Saulo Fietz, Mariana Stedele, Pedro Longes, Tiago Ferraz, Vini Brum e Tatiéli Bueno.

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC), devido à situação crítica provocada pelas chuvas intensas no Estado, o show será transferido, com data a ser informada posteriormente. Os ingressos vendidos estão garantidos para a próxima apresentação.