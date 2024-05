Ospa adia concerto da série 'Interior', que aconteceria nesta sexta-feira (3), em São Leopoldo

chuvas Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) comunicou pelas redes sociais o adiamento do concerto da série Interior, em Sâo Leopoldo. A apresentação gratuita estava agendada para ocorrer nesta sexta-feira (3), no Santuário Sagrado Coração de Jesus (rua Padre Werner - bairro Padre Reus). Devido àsque atingem a região, na manhã desta quinta-feira (2) a(Ospa) comunicou pelas redes sociais odo concerto da série, em Sâo Leopoldo. A apresentação gratuita estava agendada para ocorrer nesta sexta-feira (3), no(rua Padre Werner - bairro Padre Reus).

Com repertório que homenageia o legado de compositores germânicos, o espetáculo musical foi concebido dentro da programação do Bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul, organizada pela Comissão Oficial do Bicentenário da Imigração Alemã (estabelecida por Decreto do Governador do Estado).