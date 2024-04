Defesa Civil estadual alerta para locais com risco de inundação e necessidade de retirada de moradores

Desde a madrugada de segunda-feira (29), temporais atingem o estado do Rio Grande do Sul com grandes volumes de chuvas. A Defesa Civil estadual divulgou, em suas páginas oficiais, que informações meteorológicas da manhã desta terça-feira (30/4) apontam para a possibilidade de haver inundações significativas.

Segundo o comunicado, a Defesa Civil considera a possibilidade de que haja piora da situação nos próximos dias, e recomenda às prefeituras que adotem seus planos de contingência, implementando os abrigos públicos e realizando a retirada das pessoas que vivem nas margens dos rios, principalmente em áreas já afetadas anteriormente.



Para reforçar as ações nas regiões mais críticas, foi enviada uma força-tarefa para os vales do Taquari e do Rio Pardo, com o objetivo de apoiar os coordenadores das regiões Central e do Vale do Taquari. Além disso, será instalada uma estrutura de Sistema de Comando de Incidentes, com efetivo da Defesa Civil estadual, para dar suporte aos municípios afetados conforme haja necessidade.

Situação das bacias hidrográficas

A Defesa Civil alerta para a condição de rios, arroios e pequenos córregos nas regiões que já receberam quantidades significativas de chuvas, uma vez que as previsões meteorológicas apontam para um volume alto de chuvas até sexta-feira (3/5).

Vale do Caí

O nível de inundação já está crítico. As pessoas que moram em áreas de risco devem procurar as Prefeitura de seus municípios para que sejam orientadas a buscarem abrigos.

Vale do Taquari

Duas regiões causam preocupação. A partir de Estrela, a situação está crítica e já há cota de inundação. Em Encantado, há cota de alerta. As populações ribeirinhas devem contatar a Defesa Civil do município para que sejam orientadas e encaminhadas a abrigos públicos.

Vale do Rio Pardo

Os municípios que possuem rios que compõem essa bacia devem ficar em estado de atenção, pois eles continuarão recebendo elevados volumes. Por isso, devem adotar medidas de prevenção, especialmente para os moradores de áreas ribeirinhas.

Região Central

Segundo a Defesa Civil, é preciso que se dê atenção especial aos rios pequenos, córregos e arroios, tendo em vista que foi a região que recebeu o maior volume de chuvas nas últimas 24 horas. As pessoas que moram em áreas próximas aos cursos d’água devem contatar a Defesa Civil do município para que sejam orientadas e encaminhadas para abrigos públicos.

Região da bacia do Rio Jacuí

No Alto Jacuí (em Espumoso, na região da barragem de Passo Real e em Salto do Jacuí) e no Baixo Jacuí (a partir de Dona Francisca), o nível das águas estará alto, acima da cota de inundação, a partir de quarta-feira (1). Por isso, as pessoas dessas regiões devem procurar a Defesa Civil do município para que sejam orientadas e encaminhadas para abrigos públicos.

Na sequência, a partir da noite de quarta-feira, os municípios de Cachoeira do Sul e Rio Pardo já poderão ser afetados pelo aumento significativo dos níveis dos rios. Os municípios de Charqueadas, Eldorado do Sul e as ilhas de Porto Alegre poderão verificar o aumento mais significativo dos níveis a partir de quinta-feira (2/5).

Vale do Sinos

Apesar de apresentar uma elevação mais lenta, os municípios cujos rios pertencem a essa bacia devem começar a visualizar elevação mais significativa do volume das águas a partir de quarta-feira (1). As pessoas que moram em áreas próximas a esses cursos de água devem contatar a Defesa Civil do município para que sejam orientadas e encaminhadas para abrigos públicos.

Outras regiões

Devido à persistência dos volumes, as regiões do rio Quaraí, em Quaraí, do rio Ibirapuitã, em Alegrete, e dos rios da bacia do Ibicuí também demandam maior atenção, devido à previsão de chuvas para os próximos dias.

Ainda, o órgão especifica que diante desse cenário, coordenadores regionais estão sendo mobilizados para interagir com os municípios, especialmente aqueles que já enfrentaram situações anteriores semelhantes nas principais bacias hidrográficas do Estado.

Além disso, a atribuição de realizar o primeiro atendimento às pessoas atingidas por desastres é dos municípios, os quais serão apoiados pela defesa civil estadual quando as situações emergenciais superarem a capacidade que possuem para prestar socorro às vítimas ou ações de resposta.

Nos planos de contingência dos municípios, estão previstas as medidas de prevenção mais adequadas para cada caso, como rotas de fuga em caso de emergência, a retirada de pessoas das áreas de risco e o encaminhamento delas para abrigos públicos, cujos locais de funcionamento também são definidos pelas administrações locais.