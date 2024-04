Temporais que atingem o RS deixam 135 mil clientes sem luz

21 cidades já reportaram danos aos órgãos da Defesa Civil, devido ao temporal. Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde a madrugada da última segunda-feira (29) deixam cerca de 135 mil clientes sem energia em toda a região. Além da falta de luz,aos órgãos da Defesa Civil, devido ao temporal.

Nas áreas de concessão da CEEE Equatorial, até às 12h desta terça-feira (30), 67 mil clientes estavam sem energia. Os municípios mais afetados, informou a companhia, estão nas regiões Metropolitana, Sul e Litoral Norte. São eles Porto Alegre, Pinheiro Machado, Camaquã, Santo Antônio da Patrulha, Dom Feliciano e Terra de Areia.

A empresa informou que, para solicitar atendimento, poderão ser utilizados os canais oficiais de contato, sendo eles:

Call Center: 0800 721 2333;

WhatsApp/Clara: (51) 3382 5500;

Site: ceee.equatorialenergia.com.br.

Já no âmbito de atuação da Rio Grande Energia (RGE), cerca de 68 mil clientes não têm fornecimento de energia. Destes, 8,9 mil estão em áreas alagadas e a energia foi desligada por segurança. As regiões mais afetadas são Vale do Taquari, Central, Vale do Rio Pardo e Serra.

A empresa informou também que a situação deve-se à ventos e descargas atmosféricas, que causaram danos na rede elétrica. Os danos são provocados, principalmente, por galhos, árvores e objetos arremessados pelo vento.



Segundo a RGE, outro problema enfrentado são bloqueios em estradas, que que não permitem acesso às redes elétricas para atendimento, dificultando atendimento às ocorrências. Os bloqueios ocorrem nos seguintes locais:

Nas BRs: 116, 290, 386 e 470

Nas ERSs: 130, 431, 421, 129, 130, 511, 420, 491, 431, 122, 020, 452 e 511

Nas RSCs: 153 e 287

Na VRS 826

A RGE alerta que a população deve ficar longe de fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. A orientação nesses casos é acionar imediatamente a RGE e o corpo de bombeiros e aguardar o atendimento.