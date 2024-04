Chuva em Porto Alegre ultrapassa a média histórica de abril

Atualizada às 13h05min

A chuva que começou a cair na madrugada de segunda-feira (29) em Porto Alegre não dá uma trégua. Conforme a Defesa Civil municipal, com base nos dados coletados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume de chuva desde a meia noite de segunda até o meio dia desta terça-feira (30) já chega a 143,4mm na estação meteorológica do bairro Belém Novo. A média histórica de precipitação para o mês de abril é de 107,6mm.

Nesta terça-feira, da meia noite até o meio dia, as estações do Inmet registraram 79,4mm de chuva no Jardim Botânico e 82,6mm em Belém Novo. Na segunda-feira, durante as 24h do dia, os volumes foram de 43mm no Jardim Botânico e 60,8mm em Belém Novo.

A chuva intensa e sem pausas causa uma série de transtornos na cidade. A Defesa Civil municipal atendeu, pelo menos, 39 ocorrências nesta manhã, sendo 17 emrazão de alagamentos, 14 por risco de desabamento e deslizamento e oito por danos em telhado.

A Unidade de Saúde Domênico Feoli, no bairro Rubem Berta, precisou fechar em razão de avarias estruturais.

Além disso, até as 10h, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos recebeu 11 protocolos relacionados à queda de árvores nesta terça.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação, por sua vez, registrou 16 pontos de alagamento na cidade que demandaram alterações no trânsito:

Acúmulo de água

Av. Cavalhada x R. Padre João Batista Reus

Av. João Pessoa, 1668

Av. Loureiro da Silva x R. Antonio Carlos Guimarães

Av. Tramandaí x Av. Imperial

R. dos Andradas x Av. Pres. João Goulart

R. João Pedro Boessio

R. Morreres, 500

Semáforos fora de operação