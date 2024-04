Porto Alegre tem alagamentos e vias interrompidas por queda de árvores

A forte chuva que atinge Porto Alegre desde a segunda-feira (29) provoca pontos de alagamentos na manhã desta terça-feira (30). Há vias interrompidas devido a queda de árvores e galhos em decorrência dos fortes ventos. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

A Defesa Civil Municipal atendeu a 11 ocorrências nas últimas 12 horas. Destas, oito têm relação com alagamentos, duas com destelhamentos, uma com risco de desabamento de muro e uma com deslizamento/queda de solo.



Equipes da prefeitura de Porto Alegre atuam no atendimento dos problemas. A população pode informar as demandas pelo app 156+POA ou números 156 e 118 do Atendimento ao Cidadão para orientar as ações de fiscalização pelas equipes da prefeitura.

Confira os pontos com bloqueios em Porto Alegre nesta manhã:

• Bloqueio devido a alagamento na av. A. J. Renner entre as ruas Adelino Machado de Souza e Amynthas Jacques de Moraes - bairro Humaitá.



• Queda de árvore na rua Paulino Chaves próximo ao numeral 38 - bairro Santo Antônio.



• Bloqueio total na rua Dr. Voltaire Pires próximo ao numeral 968 - bairro Santo Antônio.