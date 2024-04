Pelo menos 21 cidades do Rio Grande do Sul já têm problemas devido à chuva

A terça-feira (30) iniciou com muita chuva no Rio Grande do Sul. Com isso, pelo menos 21 cidades registram problemas, conforme dados da Defesa Civil.

Entre elas, estão Arroio Grande, Bom Jesus, Boqueirão do Leão, Erechim, Estância Velha, Guaíba, Guaporé, Mato Leitão, Monte Alegre dos Campos, Montenegro, Novo Hamburgo, Parobé, Porto Alegre, Pelotas, Quaraí, Santa Cruz do Sul, São Martinho da Serra, São Leopoldo, Venâncio Aires, Vera Cruz e Mariano Moro.

Em Arroio Grande, há 18 desalojados. O Arroio que corta o município está em elevação. Sendo assim, cinco famílias foram retiradas de suas residências de forma preventiva. Em Bom Jesus, dados preliminares reportam cerca de 30 residências com danos devido ao forte vendaval. A Defesa Civil municipal está realizando o atendimento com distribuição de lonas às residências atingidas.

Em Boqueirão do Leão, RS 422 interditada, na altura da Comunidade de Quarto Léguas. Em Estância Velha, foi comunicado que há 5 casas alagadas, entre os 5 pontos, 3 no bairro União e 2 no bairro União/Tico-tico.

Já em Monte Alegre dos Campos, dados preliminares indicam que 20 casas tiveram danos devido ao vendaval. A Defesa Civil municipal está realizando o atendimento com distribuição de lonas às residências atingidas, juntamente com a secretaria de obras. Em Parobé, são 17 desalojados.

Pelotas tem sete residências com problemas, uma por alagamento e outra com o desabamento de uma laje. Também foram registrados alguns alagamentos na área urbana e rural da cidade, mas quase todos os locais já retornaram à normalidade. No Corpo de Bombeiros, apenas uma ocorrência foi registrada: no desabamento da laje, uma senhora precisou ser retirada debaixo dos escombros, sem ferimentos.

No início da manhã, a Metsul divulgou uma imagem de satélite das 2h da manhã, momento da chegada do temporal com chuva intensa e muitos raios em Porto Alegre. Há pontos com alagamentos pelo alto volume em curto período.

A EPTC informa bloqueio nos dois sentidos na av. Bento Gonçalves entre a rua Domingos Crescêncio e rua Santana - bairro Santana, na Capital.

Devido ao grande volume de água, o trecho da ciclovia na Av. Ipiranga, compreendido entre a Edvaldo Pereira Paiva e a João Pessoa, foi novamente bloqueado pelas equipes de fiscalização da EPTC.

Maiores acumulados de chuva registrados nas últimas 6 horas:





Cachoeira Do Sul: 91,6 mm

Segredo: 88,4 mm

Arroio Do Tigre: 84 mm

Lagoa Bonita Do Sul: 83,4 mm

Faxinal Do Soturno: 69,4 mm

São Jerônimo: 67,1 mm

Nova Palma: 63,2 mm

Lajeado: 58 mm

Porto Alegre: 56,8 mm

Viamão: 55,4 mm

Canoas: 54,2 mm

Candelária: 52,6 mm

Caxias Do Sul: 51,8 mm

Estrela: 49,2 mm

Sapucaia Do Sul: 48,58 mm

Nova Petrópolis: 47,8 mm

Alto Feliz: 47 mm

Gravataí: 46,6 mm

Bom Princípio: 45,2 mm

Eldorado Do Sul: 44,62 mm

Alvorada: 41,6 mm

Venâncio Aires: 41,6 mm

Fontoura Xavier: 41 mm



Santiago: 72,8 mm

Tupanciretã: 65,0 mm

Porto Alegre- Belém Novo: 62,4 mm

Porto Alegre - Jardim Botânico: 48,0 mm

Santa Maria: 41,6 mm

Bento Gonçalves: 39,4 mm

Canela: 39,4 mm

Campo Bom: 35,0 mm

Rio Pardo: 32,8 mmMaiores acumulados de chuva registrados nas últimas 6 horas:



BLOQUEIOS DE RODOVIAS FEDERAIS NO RS



BR 386 km 304 - em Pouso Novo - queda de barreira com bloqueio total no sentido POA x INT.



BR 386 km 307 - em Pouso Novo - queda de barreira com bloqueio total nos dois sentidos.



BR 386 km 311 - em Marques de Souza - queda de barreira com bloqueio total no sentido INT x POA - Trânsito em sistema de “pare e siga” pela pista contrária.