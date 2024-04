Inmet emite alerta vermelho para várias regiões do Rio Grande do Sul

Depois de uma segunda-feira intensa, com temporais espalhados por todas as regiões do Estado, os gaúchos não terão tempo para sossegar. Segundo a MetSul Meteorologia, pelo menos até a próxima sexta, o Rio Grande do Sul continuará passando por um período de chuvas excessivas, com alto risco de alagamentos e inundações na Capital e inúmeros pontos do interior.

Ainda de acordo com o Inmet, várias regiões do Estado estão em alerta vermelho para eventos climáticos severos. As principais áreas são Metade Sul, Campanha, Centro, Noroeste, Leste e Região Metropolitana da Capital.

As tempestades no Estado são fruto de uma "queda de braço" entre o ar frio atuante sobre a Argentina e uma intensa massa de ar quente que está cobrindo o Centro-Sul do Brasil. Em muitos municípios, ao longo da semana, os acumulados de água devem atingir volumes, em poucos dias, 100% superiores à média mensal para esta época do ano.

Já nesta terça-feira, a expectativa é de que a madrugada e o turno da manhã apresentem maior precipitação no Oeste, Campanha e Zona Sul, com risco de alagamentos por conta do volume alto de chuva em poucas horas. Da tarde para a noite, serão as áreas do Centro, Norte e Leste que verão as águas avançarem com força.

Em Porto Alegre, até terão curtos intervalos de pausa na chuva, mas, na maior parte do dia, a precipitação será constante, com pulsos de intensidade forte. Não descarta-se a ocorrência de granizo.

Na quarta, feriado de Dia do Trabalho, a grande pedida será aproveitar o tempo livre em casa. Isso porque, além de uma frente fria ingressando pelo Oeste e Sul, mais uma vez as águas cairão, de forma intensa, durante todo o dia no Estado. Ainda, seguirá alto o risco para temporais.

Os maiores acumulados são esperados nas Missões e no Noroeste, com volumes acima de 100mm em diferentes pontos. A temperatura ficará na casa dos 20 °C na maioria das cidades, porém, nos municípios próximos à Santa Catarina, pode haver um leve abafamento.