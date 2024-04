Há risco de temporal e granizo nesta terça-feira em Porto Alegre

A MetSul Meteorologia adverte para mais um dia de alto risco de chuva forte e tempestades no Rio Grande do Sul. Os temporais são resultado da queda de braço entre o ar frio sobre a Argentina e o ar quente no Centro do Brasil. A expectativa é que o tuno da manhã tenha mais chuva nas cidades do Oeste, Campanha e Zona Sul, com risco de alagamentos por conta do volume alto de chuva em poucas horas. Do fim da manhã em diante, áreas do Centro, Norte e Leste terão a chuva avançando e, ao interagir com o ar quente, poderão ocasionar novos temporais. A chuva forte nessas áreas tende a ser mais pontual. Os maiores volumes de chuva deverão ocorrer na metade Sul e Leste do Estado.

Em Porto Alegre, há risco de chuva moderada a forte com potencial de transtornos. Intervalos de melhoria poderão ocorrer, mas, em geral, a chuva será frequente e com alguns pulsos de intensidade forte a torrencial. Há risco de temporais com raios, rajadas de vento e não se afasta ocorrência de granizo.

RIO GRANDE DO SUL



Máxima: 31°C

Mínima: 18°C



PORTO ALEGRE



Máxima: 26ºC

Mínima: 21°C