Aulas são suspensas em escolas em diversas cidades do Rio Grande do Sul

suspender aulas nos próximos dias. A medida ocorre em razão dos temporais que atingem o Estado desde o fim de semana e já afetaram 134 municípios. Além das mais de 2,3 mil escolas da rede estadual de ensino , outros colégios do Rio Grande do Sul também optaram por. A medida ocorre em razão dos temporais que atingem o Estado desde o fim de semana e já afetaram 134 municípios.

Entre as prefeituras da Região Metropolitana que optaram por não abrir escolas públicas estão Porto Alegre, Gravataí, Guaíba, Esteio, Eldorado do Sul, Arroio dos Ratos, Santo Antônio da Patrulha, Taquari, Triunfo, Charqueadas e Cachoeirinha. Todas com suspensões para os quinta-feira (2) e sexta-feira (3).

Na Serra, Caxias do Sul suspendeu aulas na quinta para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) e nos dois dias para as do Campo/Meio Rural (EMEFs), exceto as Escolas de Educação Infantil (EMEIs). O Instituto Federal do Rio Grande do Sul também cancelou as atividades administrativas presenciais no campus da cidade até o final da semana. A UCS oferecerá conteúdos de forma on-line síncrono até sábado (4).

Em Flores da Cunha, a decisão vale para o dia 2 de maio, assim como em Bento Gonçalves. Já em Farroupilha e Gramado os colégios ficarão fechados até sexta (3).

Garibaldi decretou suspensão presenciais nos dois dias nas EMEFs (que terão aulas à distância), mas nas EMEIs as rotinas seguirão normais. Nas escolas estaduais, que possuem turmas com cessão de uso do município, as aulas também serão realizadas à distância.

No Litoral Norte, Balneário Pinhal, Cidreira, Mostardas, Osório, Tramandaí e Palmares do Sul fecharão as escolas municipais até sexta. Torres, Capão da Canoa, Imbé e Santo Antônio da Patrulha optaram por fechar na quinta e avaliar a necessidade de ampliar para mais um dia.



Escolas particulares

Por meio de nota, o Sindicato do Ensino Privado do RS (SINEPE/RS) orientou que as instituições de ensino avaliem as condições locais para decidir sobre o funcionamento das aulas nesta quinta e sexta-feira. “Sabemos que têm localidades em situação crítica, então nesses casos aconselhamos as direções a suspenderem as aulas. Já, em regiões em que está sob controle, é possível manter as escolas abertas. Mas, o cuidado com a vida e a segurança da comunidade escolar estão sempre em primeiro lugar. Sabemos que as direções tomarão a decisão com bastante cautela”, afirmou o presidente do Sindicato no texto, Oswaldo Dalpiaz.

Também foi solicitado que as instituições de ensino que mantiverem as aulas não realizem avaliações ou ministrem novos conteúdos na quinta e sexta para não prejudicar os alunos que não tenham condições de ir à escola.