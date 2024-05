Pista rompe e bloqueia ERS-129 no Vale do Taquari; veja a situação nas rodovias no RS

A ERS-129, localizada no Vale do Taquari, está bloqueada no quilômetro 88 em Muçum após o rompimento total da pista devido às intensas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira (2/5), equipes da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) vão realizar uma vistoria no local para avaliar os danos e iniciar os trabalhos de recuperação do trecho rodoviário afetado.

Cinco rodovias atendidas pela EGR estão com bloqueio total na manhã desta quinta-feira (2) e outras duas com bloqueios parcial. Em resposta a essa situação crítica, a EGR decretará emergência, visando acelerar os esforços para reconstruir a rodovia e desobstruir o trecho prejudicado.

Na área atendida pela CSG Tráfego Rodovias, na região da Serra, há bloqueios em estradas. O trânsito está interrompido na ERS-122 em vários trechos de diferentes municípios.

Em todo o Rio Grande do Sul há 91 estradas estaduais e 30 federais com bloqueios total ou parcial em decorrência de acúmulo de água na pista, queda de pontes, barreiras e outros problemas. A orientação é que os motoristas só viagem se realmente for necessário.



Confira os pontos de bloqueio nas estradas da EGR:



Bloqueio total:

ERS 129, do quilômetro 76 ao 78 - Encantado / queda de barreira.

ERS 130, quilômetro 94 - Encantado / queda de barreira.

ERS-115, quilômetro 23 - Três Coroas / queda de barreira.

ERS-115, quilômetro 29 - Gramado / queda de barreira.

ERS-115, quilômetro 34 - Gramado / queda de barreira.



Bloqueio parcial:

ERS 129, quilômetro 72 - Encantado / pista submersa.

ERS-235, quilômetro 35 - Canela / queda de barreira.



Pontos de bloqueio na área atendida pela CSG Tráfego Rodovias:

ERS-446, entre os km 0 e 14, entre os municípios de Carlos Barbosa e São

Vendelino (desmoronamento)

BRS-470, entre os km 233 e 234, em Carlos Barbosa (desmoronamento)

ERS-122, entre os km 30 e 51, entre Farroupilha - entre Nova Milano e São

Sebastião do Caí nos kms 102 ao 112 entre Antonio Prado e Flores da Cunha (desmoronamento)

RSC 453, km 111 em Farroupilha (desmoronamento)

RS-240, km 27 ao 30 em Capela de Santana, perto do limite com Montenegro devido alagamento.







Confira os bloqueios nas estradas estaduais:

pic.twitter.com/SuJaGwUWZy — Comando Rodoviário da Brigada Militar (@crbm198rs) May 2, 2024

Confira os bloqueios nas estradas federais: