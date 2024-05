Autoridades alertam: viaje somente em caso de extrema necessidade

“Viaje somente em caso de extrema necessidade”. Esta é a orientação dada pelas autoridades neste momento no Rio Grande do Sul por causa dos estragos gerados pelo mau tempo no Estado. Diversas rodovias estão com bloqueio total ou parcial na manhã desta quarta-feira (01/05) devido aos problemas causados pelas chuvas.

De acordo com o coronel Rogério Pereira Martins, comandante do Comando Rodoviário da Brigada Militar CRBM), neste momento, o que se observa em muitos locais são bloqueios totais e parciais das estradas, com muita água sobre as pistas de rodagem. Em algumas regiões, há perigo de deslizamento de terras, o que gera risco de morte.



Segundo o coronel, também há o registro de veículos com panes mecânicas nas estradas; cabeceiras de pontes que foram levadas pelas águas, postes de energia elétrica caídos sobre a pista e que aguardam a remoção e muitas árvores caídas.

“Então, a nossa orientação é para todos os cidadãos é de que somente circulem nas rodovias havendo extrema necessidade. Caso contrário, as pessoas devem retardar os seus compromissos. Podem surgir novos bloqueios a qualquer momento”, salienta.



O coronel explica que até as rotas que estavam sendo utilizadas como alternativas já estão apresentando bloqueios pela intensidade das chuvas. “Muitas rotas estão obstruídas, nós temos regiões, por exemplo, como Bom Princípio, Feliz e São Vendelino que praticamente não tem mais acesso”, informa.