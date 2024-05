As chuvas torrenciais que atingem o Rio Grande do Sul ocasionam o bloqueio de diversas rodovias no Estado. Na manhã desta quarta-feira (01/05), há mais de 50 estradas, entre estaduais e federais, com bloqueios totais ou parciais. O acesso a algumas cidades está interrompido, dificultando também o envio de ajuda para as populações atingidas pelas cheias de rios.

A orientação é que as viagens só ocorram se necessário. As Polícias Rodoviáris Estadual e Federal trabalham junto a outros órgãos para orientar motoristas, informar rotas de desvio e liberar as pistas.

O acesso a Santa Maria está interrompido devido a dois pontos de bloqueio na BR 392 (São Sepé e Santa Maria). Para quem sai de Porto Alegre com destino à Santa Maria, a Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas que façam o deslocalmento por Pelotas x Bagé x Dom Pedrito x Rosário do Sul x Santa Maria.

Confira os pontos com bloqueios nas estradas federais:

PRF Informa:



Por contas das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, diversos trechos rodovias federais estão com fluxo bloqueado e apresentam riscos aos motoristas.



Atenção para os pontos com interdição no estado (última atualização 01/05, 06h05min): pic.twitter.com/XQKMolLtOG — PRF Brasil (@PRFBrasil) May 1, 2024

Confira os pontos com bloqueios nas estradas estaduais: