Chuvas já causaram pelo menos oito mortes no RS

A Defesa Civil atualizou no início da manhã desta quarta-feira (01/05) para 8 o número de mortes em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul. Os novos óbitos ocorreram nos municípios de Segredo, Santa Maria e Salvador do Sul.

Há 21 pessoas desaparecidas: 4 em Roca Sales, 8 em Candelária, 6 em Encantado, 2 em São Vendelino e 1 em Salvador do Sul.

As chuvas afetaram 105 municípios gaúchos, deixando 1.145 pessoas desabrigadas e 1.431 desalojadas. Ao todo, 19.110 pessoas foram afetadas pelas cheias, deslizamentos de terra e outros problemas.

Óbitos confirmados pela Defesa Civil no RS até esta quarta-feira (01/05):

Paverama - 2 - homens de 69 e 65 anos, ocupantes do veículo que tentava atravessar área alagada



Pantano Grande - 1 - homem de 59 anos, descarga elétrica



Itaara - 1 - mulher de 48 anos, aguardando informação da circunstância



Encantado - 1 - mulher de 45 anos, aguardando informação da circunstância



Salvador do Sul - 1 - homem de 47 anos, deslizamento de terra



Segredo - 1 - homem de 62 anos, ocupante do veículo que tentava atravessar área alagada



Santa Maria - 1 - idosa de 85 anos, deslizamento de terra