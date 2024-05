"Saiam do entorno do Rio Taquari", apela o prefeito de Encantado

O prefeito de Encantado, Jonas Calvi, divulgou um vídeo na manhã desta quarta-feira (01/05) lamentando a morte de um morador da cidade em decorrência da chuva e fazendo um alerta para a população, sobretudo os ribeirinhos. A cidade do Vale do Taquari está entre as que tiveram óbitos e outros problemas em decorrência das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.