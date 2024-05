Sobe para 10 o número de mortes causadas pelas chuvas no RS

Atualizado às 13h45min

A Defesa Civil divulgou no final da manhã desta quarta-feira (01/05) o número atualizado até o momento de mortes em decorrência das intensas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, passando para 10 óbitos. Há ainda 21 pessoas desaparecidas devido às enchentes e deslizamentos de terra.

Foram relatados estragos em 107 municípios do Estado, sobretudo nas regiões Central, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Metropolitana e Serra. Pelo menos 1.072 pessoas estão em abrigos e 3.393 desalojadas.

Em São Sebastião do Caí, cerca de 700 pessoas tiveram que deixar suas casas. Segundo informação dos Bombeiros Voluntários, 350 pessoas já foram resgatadas de suas casas após ficarem ilhadas desde a terça-feira (30/04). O resgate foi realizado por equipes dos Bombeiros Voluntários do Caí, Miltares da Brigada Militar, com uso de embarcações. Mais de 300 pessoas foram resgatadas pelas equipes da Defesa Civil e Secretaria de Obras, com caminhões e carros. Ontem eram cerca de 300, mas durante a noite foram resgatas muitas outras.

Em Taquara, o número de desabrigados passa de 120. Na terça, conforme o Observatório Heller & Jung, choveu mais de 100 milímetros na cidade. Os bairros mais atingidos são Santa Maria, Empresa (Loteamento Olaria) e Eldorado. No interior, há registros de danos em pontes em Açoita Cavalo, Padilha e Rio da Ilha. Em diversos distritos, o nível de arroios e rios transbordou, o que está impedindo o trânsito de veículos.



Dois abrigos foram preparados para receber os moradores atingidos com águas em suas residências. Um deles fica na Sede Campestre do Fogão Gaúcho, às margens da RS-115, e até as 8h30 tinha 36 pessoas (12 famílias). Outro, concentra o maior número de atingidos: são 93 pessoas (33 famílias).



O ginásio Colégio Theóphilo Sauer está sendo preparado para receber os atingidos caso os outros abrigos lotem.

Diversas estradas estão com bloqueios devido a queda de pontes, água sobre a pista e outros problemas.

Municípios que registraram óbitos:

Encantado - 1

Itaara - 1

Pantano Grande - 1

Paverama - 2

Salvador do Sul - 2

Santa Cruz do Sul - 1

Santa Maria - 1

Segredo - 1

Boletim das 13h30 de quarta-feira (1°/5)



Municípios afetados: 107

Pessoas em abrigos: 1.072

Desalojados: 3.393

Afetados: 19.110

Feridos: 11



Desaparecidos: 21

Roca Sales (4)

Candelária (8)

Encantado (6)

São Vendelino (2)

Passa Sete (1)



Óbitos: 10

Paverama (2)

Pantano Grande (1)

Itaara (1)

Encantado (1)

Salvador do Sul (2)

Segredo (1)

Santa Maria (1)

Santa Cruz do Sul (1)