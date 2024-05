Espetáculo 'Negras em canto' é cancelado por conta das chuvas intensas em Porto Alegre

O espetáculo Negras em canto, com o grupo musical de mesmo nome acompanhado pelo Puro Samba, tendo no repertório clássicos de Mestre Cartola, Nelson Cavaquinho, entre outros teve sua apresentação cancelada em Porto Alegre, por conta do mau tempo. A sessão ocorreria nesta quinta-feira (2), às 20h, no Teatro Renascença (av. Érico Veríssimo, 307).

O show é uma “ação griô musical” que conta com cantoras negras, consideradas “griôs do samba”, pelas suas trajetórias e identidade com este segmento cultural. Entre as artistas estão Yara Lemos, Maria do Carmo, Rhosangela Silvério e Elo Marques. O Grupo Puro Samba conta com João Manoel da Rocha Soares (João Sete Cordas) como músico e produtor musical, Sidnei Martins no surdo, Janduí Soares no pandeiro e Roberto Boca no cavaco.