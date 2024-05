Companhias aéreas remarcam viagens sem custos devido ao mau tempo no RS

Apesar da chuva intensa que afeta o Rio Grande do Sul, a empresa que administra o aeroporto de Porto Alegre, a Fraport, informa que houve apenas cancelamentos de voos do Azul Conecta, que faz rotas para o interior do Estado, na manhã desta quinta-feira (2). As demais operações funcionam normalmente, mas remarcações estão sendo realizadas sem taxas. A Gol diz que devido a condições meteorológicas adversas na região Sul do País, a partir de quarta-feira (1) até sábado (4), os clientes que desejarem remarcar seus voos chegando ou partindo dos aeroportos do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Santo Ângelo) e de Santa Catarina (aeroporto de Chapecó) poderão fazê-lo, com a possibilidade de deixar o valor da passagem em crédito com a companhia, sem a necessidade de pagamento da taxa de cancelamento; e isenção da taxa de remarcação para remarcações em voos da companhia.