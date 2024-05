Cerca de 15 mil pessoas já deixaram suas casas devido às chuvas no RS

O boletim mais recente divulgado pela Defesa Civil, ao meio-dia desta quinta-feira (2), mostra o impacto da elevação dos rios em decorrência das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. O número de gaúchos que precisaram deixar suas casas nas últimas horas segue crescendo: são 4.599 pessoas em abrigos e 9.993 desalojados.

Boletim da Defesa Civil das 12h de quinta-feira (2/5)



Municípios afetados: 147

Pessoas em abrigos: 4.599

Desalojados: 9.993

Afetados: 67.860

Feridos: 12



Desaparecidos: 21

Candelária (8)

Encantado (6)

Passa Sete (1)

Roca Sales (4)

São Vendelino (2)

Óbitos: 13

Encantado (1)

Itaara (1)

Pantano Grande (1)

Paverama (2)

Salvador do Sul (2)

Santa Cruz do Sul (1)

Santa Maria (2)

São João do Polêsine (1)

Segredo (1)

Silveira Martins (1)*

*uma das mortes que havia sido contabilizada, no boletim anterior, para Santa Maria aconteceu na verdade em Silveira Martins.