Trincheira da avenida Ceará fecha devido a acúmulo de água

Os motoristas que precisam chegar a Porto Alegre vindos da Região Metropolitana e do Interior do Estado não poderão utilizar a trincheira da avenida Ceará, na zona Norte da Capital, na manhã desta quinta-feira (2). O diretor de Operações da Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC), Carlos Pires, informou que o alagamento da avenida Ceará fez com que os agentes bloqueassem a circulação de veículos na Trincheira da avenida Ceará.

"A avenida Ceará está totalmente alagada e não há como os carros circularem", ressalta. Em razão do bloqueio da Trincheira, o começo da manhã foi de trânsito lento e congestionado na região da avenida dos Estados.

Segundo Pires, as opções dos motoristas que vem pela BR 290, a Freeway, é utilizar a avenida Castelo Branco para chegar a Capital. Já quem vem pela BR 116 terá que passar pelas avenidas Zaida Jarros, dos Estados e acessar a avenida Farrapos para chegar a área central de Porto Alegre. Os agentes da EPTC bloquearam a entrada da Trincheira da Ceará - que não está alagada.

Em razão emergencial, não haverá inversão de sentido para priorizar o fluxo de veículos nas avenidas Oscar Pereira e João de Oliveira Remião na zona Leste da Capital. A EPTC pede que os motoristas que puderem evitem ou antecipem seus deslocamentos pela cidade.

Confira os bloqueios no trânsito em Porto Alegre informados pela EPTC:

Pontos com acúmulo de água bloqueio total:

Av Assis Brasil X Av Gen Emilio Lucio Esteves

Av Assis Brasil X Av Salvador Leao

Av Aureliano de Figueiredo Pinto X Av Borges De Medeiros

Av Baltazar de Oliveira Garcia 1697

Av Bento Gonçalves 9935

Av Cavalhada X R Padre JB Réus

Estr Gedeon Leite X Estr Jorge Pereira Nunes

Estr Joao De Oliveira Remião 4444

R ngelo Barcelos X Av Bento Goncalves

R Dona Teodora X R Frederico Mentz

R Dorival Castilho Machado 967

R Dr Salvador Franca 1075

R Edu Chaves X Av Sertório

R José De Alencar X Av Praia De Belas

R José Domingos Varella X R Cel Massot

R Liberal X Av Cavalhada

R Padre João Batista Reus X Av Cavalhada

R Rio Grande

R Souza Reis 365

R Tamandaré 180

R Voluntários da Pátria X Av Sertório

R Voluntários da Pátria 1500





Pontos com acúmulo de água bloqueio parcial:

Av Assis Brasil 8094

Av Benno Mentz

Av Cel Aparício Borges X R Pedro Boticário

Av Cel Marcos X 900

Av Edgar Pires De Castro X Estr Gedeon Leite

Av Edgar Pires De Castro X 2940

Av Farrapos X R Prof Sarmento Barata

Av João Pessoa 1780

Av Loureiro da Silva X Av João Pessoa

Av Princesa Isabel X R Santana

R Andradas X R Gen Salustiano

R Conceição 195

R Eng Luiz Englert X Av Loureiro Da Silva

R Gen Lima E Silva X R República

R Jose Pedro Boessio

R Mariz E Barros X R Felizardo Furtado

R Prof Cristiano Fischer 1341

R Santana X Av Princesa Isabel

R Tunel Verde 946





Semáforos fora de operação por falta de energia:

Av Baltazar de Oliveira Garcia X Av Sertório

Av Baltazar de O Garcia X R Sgt Sílvio Delmar Hollenbach

Av Benjamin Constant 656

Av Brasil X Av Pernambuco

Av Padre Cacique X Av Diario de Noticias

Av Sertorio X Av Paul Zivi

Av Sertorio X R da Várzea