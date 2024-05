Mais de 556 mil clientes da Corsan seguem com abastecimento comprometido no RS

Matéria atualizada às 16h e 43min

Até ás 15h desta quinta-feira, 54 municípios gaúchos registravam desabastecimento total ou parcial, impactando 556 mil imóveis. As informações foram divulgadas pelo Centro de Operações Integradas (COI) da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan).

As ocorrências, segundo o órgão, estão relacionadas a alagamento de unidades e estruturas operacionais, ou, ainda, por falta de energia elétrica. As regiões mais impactadas são a Nordeste, Central e Sinos. O avanço das chuvas atinge também cidades das regiões Metropolitana e Missões.

Conforme dados do sistema de monitoramento da Corsan, são cerca de 301 mil imóveis desabastecidos em 25 municípios: Antônio Prado, Bento Gonçalves, Bom Retiro do Sul, Canela, Capela de Santana, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Farroupilha, Feliz, Garibaldi, Gramado, Guaporé, Lajeado, Marques de Souza, Montenegro, Nova Petrópolis, Nova Prata, Paverama, Pinto Bandeira, Putinga, São José do Herval, São Marcos, São Sebastião do Caí, Taquari e Veranópolis. Na região Central, são 155 mil imóveis, de 12 municípios, com o fornecimento de água interrompidos. Com o escoamento das águas das bacias dos Rios Caí e Taquari para regiões mais baixas, novas ocorrências ganham relevância nas cidades da Região do Vale dos Sinos e Metropolitana, que somam 55,5 mil imóveis desabastecidos, e o tratamento pode ser dificultado pela alta turbidez das águas. A empresa está com equipes de prontidão para encaminhar, caso a caso, com emprego de equipamentos. Na região dos sinos, as cidades desabastecidas no momento são Arroio dos Ratos, Charqueadas, General Câmara, Morro Reuter, Rolante, São Jerônimo, Três Coroas e Triunfo.