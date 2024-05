Devido às chuvas intensas, temporada do espetáculo 'A fome' é adiada em Porto Alegre

Devido ao momento crítico de chuvas intensas, que devem continuar durante o final de semana, as apresentações do espetáculo A fome que ocorrereriam neste final de semana (3 a 5 de maio) foram canceladas. Quem adquiriu ingressos antecipados poderá assistir ao espetáculo no próximo final de semana, uma vez que as sessões programadas para os dias 10, 11 e 12, (sexta e sábado às 20h, e domingo às 19h) serão mantidas. A direção da Cia. Espaço Branco também entrará em contato com os compradores para mais esclarecimentos.