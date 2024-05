Provas do Concurso Nacional Unificado são confirmadas no RS

Atualizado às 21h do dia 02/05

será mantida a realização das provas no dia 5 de maio no Rio Grande do Sul. Faltam poucos dias para o Concurso Nacional Unificado (CNU) e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos confirmou, na noite desta quinta-feira (02), queno Rio Grande do Sul.

Houveram especulações sobre uma remarcação da data em virtude da situação de calamidade que o Estado se encontra nos últimos dias em decorrência das fortes chuvas.

Em coletiva na início da noite de quarta-feira (2), governador Eduardo Leite disse que iria solicitar o adiamento das provas no Estado. "Vamos recomendar, sim, ao governo Federal que essa situação seja contornada de alguma forma. Esse concurso ficou completamente inviabilizado neste fim de semana para a população gaúcha”, afirmou.

No entanto, o governo Federal manteve a realização da prova para o próximo domingo, dia 5. Mas afirmou, em nota, que "envidará todos os esforços para garantir, no Rio Grande do Sul, a participação dos candidatos, em diálogo com as autoridades federais, estaduais e municipais competentes".

O chamado Enem dos Concursos será aplicado em 228 municípios de todo o Brasil e tem 2,1 milhões de inscritos, sendo que 80,3 mil vão fazer provas no RS em Bagé, Caxias do Sul, Farroupilha, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana.