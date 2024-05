Concessionária pede cuidado extremo em rodovias no Vale do Caí e na Serra Gaúcha

A CSG, concessionária que administra várias rodovias no Vale do Caí e na Serra Gaúcha, alerta sobre a grave insegurança em todo o trecho de 271,5 km da concessão ocasionada pelas intensas chuvas no Rio Grande do Sul. A companhia recomenda expressamente que a população não se desloque pelas rodovias ERS-122, ERS-446, ERS-240, RSC-453, BR-470 e RSC-287, nem utilize desvios ou rotas alternativas. Os pontos estão extremamente críticos, com riscos de alagamentos e desmoronamentos.



A previsão é que nesta quinta-feira (2) haja incidência de 100mm a 120 mm de chuva na região. O volume considerado altíssimo aumenta as possibilidade de transbordos dos rios.

Até as 11h, o trecho administrado pela CSG já registrava 16 novos alagamentos, 28 desmoronamentos e seis pistas cedidas. Além disso, sete pontos das rodovias estão completamente bloqueados. Em decorrência das condições climáticas, das oito bases de atendimento ao cliente da CSG, apenas três estão operando: São Sebastião do Caí Sul (km 1,5 da ERS-122), Flores da Cunha (km 100 da ERS-122) e Farroupilha (km 118 da RSC-453), abertas todos os dias, das 8h às 18h.

A CSG está trabalhando em colaboração com as Brigadas Militar, Bombeiros, prefeituras e Defesa Civil dos municípios do Vale do Caí e da Serra Gaúcha. Mais de 130 profissionais da CSG estão atuando 24 horas por dia em toda extensão da ERS-122, ERS-446 e ERS-240, além de trechos da RSC-453, BR-470 e RSC-287. Todo o maquinário da companhia, que inclui escavadeiras, caminhões, guinchos, veículos de inspeção de tráfego e sinalização e ambulâncias, está alocado nos trabalhos.



Qualquer ocorrência nas áreas de cobertura deve ser comunicada imediatamente à companhia pelo 0800.122.0240. O atendimento ocorre todos os dias, durante 24 horas, e a ligação é gratuita.



Atualizações podem ser acompanhadas pelo X (antigo Twitter), em www.x.com/csgcaminhos.

A CSG é responsável pela administração e manutenção de trechos da RSC-453 (km 101,43 ao 121,41), BR-470 (km 220,50 ao 233,50) e RSC-287 (km 0 ao 21,49), além da totalidade da ERS-122 (km 0 ao 168,65), ERS-446 (km 0 ao 14,84) e ERS-240 (km 0 ao 33,58).



As rodovias estaduais fazem parte dos municípios de Antônio Prado, Bento Gonçalves, Bom Princípio, Campestre da Serra, Capela de Santana, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Ipê, Montenegro, Portão, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, São Vendelino, Triunfo e Vacaria.



PONTOS COM BLOQUEIO TOTAL - NOS DOIS SENTIDOS (02/05/2024, às 11h15)

- ERS-446, entre os km 0 e 14, entre Carlos Barbosa e São Vendelino

- BRS-470, entre os km 233 e 234, em Carlos Barbosa

- ERS-122, entre os km 30 e 51, entre Farroupilha (Nova Milano) e São Sebastião do Caí

- ERS-122, entre os km 102 e 112, entre Antônio Prado e Flores da Cunha

- ERS-122, km 122, em Antônio Prado

- RSC 453, km 111, em Farroupilha

- ERS-240, entre os km 27 e 30, em Capela de Santana, perto do limite com Montenegro