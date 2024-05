Deslizamento de terra bloqueia BR 116 no Km 233; veja situação nas estradas

A BR 116 será bloqueada a partir do final da manhã desta quinta-feira (2) após um deslizamento de terra no km 233 em Dois Irmãos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) sugere o desvio pela RS 239 até a avenida Presidente Lucena, acessando a avenida Bom Jardim e retornando ao acesso com a BR 116.

A ERS-129, localizada no Vale do Taquari, está bloqueada no quilômetro 88 em Muçum após o rompimento total da pista devido às intensas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Equipes da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) vão realizar uma vistoria no local para avaliar os danos e iniciar os trabalhos de recuperação do trecho rodoviário afetado.