Assembleia Legislativa suspende atividades para dar suporte a municípios afetados pelas chuvas

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul realizou uma reunião emergencial na manhã desta quinta-feira (02) em que determinou a suspensão de suas atividades ao longo desta semana. A iniciativa surge devido à situação de calamidade pública que o Estado enfrenta em virtude do grande volume de chuvas. O objetivo é que os deputados estaduais possam concentrar os esforços em prestar auxílio aos municípios atingidos pelas enxurradas.

Conforme o presidente da Assembleia, deputado Adolfo Brito (PP), toda a estrutura física do Parlamento e os gabinetes parlamentares permanecem abertos e focados no atendimento das demandas emergenciais das mais diversas regiões do Estado. "Neste momento, todos os deputados e a estrutura da Casa estão absolutamente concentrados e dedicados a atender as situações de cada região", disse o deputado.

Desde o início da semana, de acordo com Brito, o Legislativo mantém um grupo de trabalho formado por três parlamentares que está atuando diretamente junto ao núcleo do gabinete de crise, montado pelo governo do Estado para atender aos municípios.

A partir da próxima segunda-feira (6), a Assembleia estará realizando uma campanha de arrecadação de água e produtos de limpeza, itens que serão repassados às comunidades gravemente atingidas pelas chuvas. Além disso, na tarde desta quinta-feira, a presidência do Legislativo receberá representantes dos demais poderes para tratar sobre a destinação de ajuda às localidades afetadas.